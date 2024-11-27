Испытания японской ракеты Epsilon S закончилось взрывом двигателя

Японскую ракету Epsilon S планировали запустить в космос в начале следующего года, но последние испытания ее двигателя закончились катастрофой, что означает перенос дебюта минимум на несколько месяцев. Это не первый инцидент с этой моделью.

Как это было

Японское космическое агентство (JAXA) было вынуждено прервать испытания двигателя Epsilon S после того, как тот вспыхнул. Хуже всего, что это уже вторая неудача перспективной твердотопливной системы. Теперь будет проведено расследование, которое означает перенос сроков запуска, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Примерно через 49 секунд после начала испытания двигателя второй ступени, которое должно было продлиться две минуты, инженеры увидели постороннее возгорание. В конце концов уже закончилось большим взрывом. Пока непонятно, был ли взрыв преднамеренным самоуничтожением, которое обычно встроено в такие системы, или случайностью.

Как следствие, в космическом центре Танэгасима, что на юго-западе Японии, возник пожар. Тушили его в течение часа. Позже представители агентства сообщили, что взрыв повредил пусковую установку.

Нам жаль, что мы не смогли оправдать ожидания всех. Но есть и положительный момент: мы обнаружили проблему во время наземных испытаний, до того, как запустить ракету,

– сказал Такаюки Имото, руководитель проекта JAXA Epsilon.

Имото добавил, что расследование причин возгорания и принятия необходимых контрмер, вероятно, займет несколько месяцев.

Подобный инцидент уже случался ранее. В июле 2023 года двигатель второй ступени ракеты-носителя Epsilon S взорвался примерно через минуту после начала испытаний, которые также должны были длиться две минуты. Этот взрыв произошел из-за расплавленного куска металла, который повредил часть двигателя.

Момент взрыва двигателя ракеты: видео

Epsilon S – это трехступенчатая твердотопливная ракета-носитель, последняя в своей серии на сегодня. Разработка продолжается еще с 2007 года. Ее готовили к дебютному полету где-то между концом этого года и мартом 2025 года, чтобы получить доступ к растущему рынку запуска малых спутников.

Неизвестно, сколько еще придется ждать японскому космическому агентству, прежде чем Epsilon S сможет стартовать, но, скорее всего, оно не успеет к запланированному сроку запуска.