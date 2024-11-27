Як це було

Японське космічне агентство (JAXA) було змушене перервати випробування двигуна Epsilon S після того, як той спалахнув. Найгірше, що це вже друга невдача перспективної твердопаливної системи. Тепер буде проведено розслідування, яке означає перенесення термінів запуску, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Учені планують перевести космічні апарати на ядерну енергію до 2035 року

Приблизно через 49 секунд після початку випробування двигуна другого ступеня, яке мало тривати дві хвилини, інженери побачили стороннє загоряння. Врешті вже скінчилося великим вибухом. Наразі незрозуміло, чи вибух був навмисним самознищенням, яке зазвичай вбудовано в такі системи, чи випадковістю.

Як наслідок, у космічному центрі Танегасіма, що на південному заході Японії, виникла пожежа. Гасили її протягом години. Пізніше представники агентства повідомили, що вибух пошкодив пускову установку.

Нам шкода, що ми не змогли виправдати очікування всіх. Але є й позитивний момент: ми виявили проблему під час наземних випробувань, до того, як запустити ракету,

– сказав Такаюкі Імото, керівник проєкту JAXA Epsilon.

Імото додав, що розслідування причин загоряння та вжиття необхідних контрзаходів, ймовірно, займе кілька місяців.

Подібний інцидент уже траплявся раніше. У липні 2023 року двигун другого ступеня ракети-носія Epsilon S вибухнув приблизно через хвилину після початку випробувань, які також мали тривати дві хвилини. Цей вибух стався через розплавлений шматок металу, який пошкодив частину двигуна.

Момент вибуху двигуна ракети: відео

Epsilon S – це триступенева твердопаливна ракета-носій, остання в своїй серії на сьогодні. Розробка триває ще з 2007 року. Її готували до дебютного польоту десь між кінцем цього року і березнем 2025 року, щоб отримати доступ до зростаючого ринку запуску малих супутників.

Невідомо, скільки ще доведеться чекати японському космічному агентству, перш ніж Epsilon S зможе стартувати, але, швидше за все, воно не встигне до запланованого терміну запуску.