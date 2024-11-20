Ядерна енергія трансформує космічну галузь

Консорціум компаній щойно завершив перший річний етап у 11-річному проєкті, який має намір вивести на орбіту перший космічний буксир з ядерним двигуном. RocketRoll прокладає шлях для передових силових установок, які забезпечать виконання довготривалих космічних місій. Це вирішальний крок, який продемонструє ефективність і можливості нової технології, повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву ЄКА.

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Існує багато різних видів ракетного палива, які мають різні переваги та недоліки. Одним із найбільших мінусів є те, що паливо займає дорогоцінний простір на космічному кораблі. Крім того, коли паливо вичерпано, ваш космічний корабель залишається дрейфувати в космосі.

Ядерний двигун може бути в кілька разів ефективнішим за найефективніший хімічний двигун або перевищувати електричну потужність, обмежену сонячною енергією, таким чином дозволяючи проводити дослідження там, де жодна інша технологія не може,

– зазначається на сайті ESA Commercialization Gateway.

На початку RocketRoll "досліджуватиме переваги використання буксира на ядерно-електричній тязі над класичними рушійними системами для складних місій. Згодом технологія "може бути використана на поверхні Місяця або Марса для живлення майбутніх населених пунктів або роботизованого дослідження Сонячної системи, або в космосі з іншою метою, окрім рушійної сили".

Стратегія "полягає в розробці цілого ряду рішень для ядерної енергетики, від радіоізотопних до систем розщеплення". Іншими словами, як саме буде вироблятися ядерна енергія на борту технологічного демонстратора, ще належить з'ясувати.

Працюватимуть над цим різні країни, компанії та космічні агентства, щоб у результаті розробити спільні рішення: