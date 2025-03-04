Астрономы выяснили, что вода появилась во Вселенной на миллиарды лет раньше, чем считалось

Ученые заявили, что вода присутствовала в космосе уже через пару сотен миллионов лет после Большого взрыва. Это чрезвычайно рано, учитывая возраст Вселенной.

Новые данные о воде

Команда исследователей смоделировала воду в первоначальной Вселенной и увидела, что молекулы воды начали формироваться уже после первых сверхновых – колоссальных взрывов, которые знаменуют конец жизни звезд. Сверхновые были необходимы для образования первых тяжелых элементов, в том числе и кислорода, присутствующего в составе воды, сообщает 24 Канал со ссылкой на результаты исследования, опубликованные 3 марта в журнале Nature Astronomy.

Смотрите также Прорыв в искусственном фотосинтезе превращает отходы в топливо и лекарства

До того как взорвались первые звезды, во Вселенной не было воды, потому что не было кислорода. Только очень простые ядра пережили Большой взрыв – водород, гелий, литий и незначительные количества бария и бора. Кислород, выкованный в сердцах этих сверхновых, соединился с водородом и образовал воду, проложив путь к созданию основных элементов, необходимых для жизни,

– говорит Дэниел Уэйлен, космолог из Портсмутского университета и ведущий автор исследования.

В целом это означает, что пригодные для жизни планеты могли бы сформироваться гораздо раньше, чем считалось. Если предположить, что жидкая вода порождает жизнь хотя бы на части планет, на которых присутствует, то это означает, что похожие на Землю миры могли быть домом для организмов еще миллиарды лет назад.

В своем исследовании команда изучала два типа сверхновых:

Первые называются сверхновыми с коллапсом ядра. Они производят небольшое количество тяжелых элементов во время взрыва.

Вторые получили название Pop III (или Population III). Они выбрасывают в 10 раз больше тяжелых элементов, которые в химии называются металлами, чем весит наше Солнце.

Но оба эти типа образуют обогащенные водой сгустки газа, которые разлетаются в космосе. Эти плотные облака также являются вероятными кандидатами на формирование протопланетных дисков.

Мы обнаружили, что первичный ингредиент для жизни уже существовал во Вселенной через 100-200 [миллионов лет] после Большого взрыва. Наши симуляции показывают, что вода, вероятно, была ключевым компонентом первых галактик,

– говорят исследователи.

Стоит отметить, что все это – только продукт симуляций, а потому существует только в теории. Мы еще не обнаружили жизнь за пределами Земли, но подобные исследования помогают ученым приблизиться к пониманию того, как и когда она могла появиться.