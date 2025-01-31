Vodafone демонстрирует свой первый спутниковый видеозвонок через обычный смартфон

Компания Vodafone осуществила видеозвонок из зоны с отсутствующим сотовым покрытием, используя стандартный мобильный телефон и коммерческие спутники, построенные и запущенные для этой цели. Компания при этом говорит, что сделала это первой в мире, однако она ошибается.

Детали

Компания Vodafone опубликовала ролик, в котором показала видеозвонок, осуществленный с помощью возможностей новой спутниковой сети. Для этого использовали спутники BlueBird партнера AST SpaceMobile, специально разработанные для передачи широкополосной мобильной связи 4G/5G из космоса. Эта технология предоставит людям на планете пользоваться широкополосной мобильной связью с любым 4G/5G-смартфоном в отдаленных районах, где отсутствует традиционное мобильное покрытие, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальное объявление Vodafone.

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Во время демонстрации генеральный директор Vodafone Group Маргарита Делла Валле объяснила, что спутники BlueBird могут подключаться непосредственно к обычному смартфону, а затем передавать сигнал обратно в наземную сеть Vodafone через спутниковый канал связи. Затем она приняла звонок от инженера в отдаленном горном регионе Уэльса, где нет сотового покрытия. Качество связи было не лучшим и имело значительные задержки, однако все же позволяло общаться и хорошо видеть собеседника.

Демонстрация возможностей спутниковой видеосвязи: видео

Пять спутников BlueBird компании AST SpaceMobile имеют на борту коммуникационные решетки, которые обеспечивают стандартным смартфонам такую же скорость передачи голоса, данных и видео, как у широкополосных башен, до 120 мегабит в секунду.

После ввода в эксплуатацию спутники будут предоставлять "непостоянные услуги широкополосной мобильной связи по всей территории Соединенных Штатов и на отдельных рынках по всему миру". Это позволит пользователям мобильной связи общаться даже в районах с ограниченным покрытием широкополосной связи, таких как сельские общины или национальные парки.

Но Vodafone – не первые

Стоит отметить, что когда компания говорит, что осуществила "первый в мире космический видеозвонок", то она ошибается. На самом деле Starlink от SpaceX уже делал то же самое раньше. Произошло это в конце мая 2024 года.

Мобильный оператор T-Mobile работает над созданием подобной сети в США в партнерстве со службой Direct-to-Cell компании Starlink, но сначала она будет ограничена текстовыми сообщениями. Сейчас также можно подключиться к выделенным спутниковым телефонным сетям, используя определенные модели iPhone и Google Pixel со специальными модемами, но это ограничивается передачей небольших объемов данных, таких как SMS-сообщения и оповещения о чрезвычайных ситуациях.

Сеть Vodafone, наоборот, позволит пользоваться полноценной широкополосной мобильной связью, когда она будет запущена в Европе, вероятно, к концу 2025 года.