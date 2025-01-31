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Компанія Vodafone опублікувала ролик, у якому показала відеодзвінок, здійснений за допомогою можливостей нової супутникової мережі. Для цього використали супутники BlueBird партнера AST SpaceMobile, спеціально розроблені для передачі широкосмугового мобільного зв'язку 4G/5G з космосу. Ця технологія надасть людям на планеті користуватися широкосмуговим мобільним зв'язком з будь-яким 4G/5G-смартфоном у віддалених районах, де відсутнє традиційне мобільне покриття, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення Vodafone.

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Під час демонстрації генеральна директорка Vodafone Group Маргарита Делла Валле пояснила, що супутники BlueBird можуть підключатися безпосередньо до звичайного смартфона, а потім передавати сигнал назад до наземної мережі Vodafone через супутниковий канал зв'язку. Потім вона прийняла дзвінок від інженера у віддаленому гірському регіоні Уельсу, де немає стільникового покриття. Якість зв'язку була не найкращою і мала значні затримки, проте все ж дозволяла спілкуватися й добре бачити співрозмовника.

Демонстрація можливостей супутникового відеозв'язку: відео

П'ять супутників BlueBird компанії AST SpaceMobile мають на борту комунікаційні решітки, які забезпечують стандартним смартфонам таку ж швидкість передачі голосу, даних і відео, як у широкосмугових веж, до 120 мегабітів на секунду.

Після введення в експлуатацію супутники надаватимуть "непостійні послуги широкосмугового мобільного зв'язку по всій території Сполучених Штатів і на окремих ринках по всьому світу". Це дозволить користувачам мобільного зв'язку спілкуватися навіть у районах з обмеженим покриттям широкосмугового зв'язку, таких як сільські громади або національні парки.

Але Vodafone – не перші

Варто зазначити, що коли компанія каже, що здійснила "перший у світі космічний відеодзвінок", то вона помиляється. Насправді Starlink від SpaceX уже робив те ж саме раніше. Сталося це наприкінці травня 2024 року.

Мобільний оператор T-Mobile працює над створенням подібної мережі в США у партнерстві зі службою Direct-to-Cell компанії Starlink, але спочатку вона буде обмежена текстовими повідомленнями. Зараз також можна підключитися до виділених супутникових телефонних мереж, використовуючи певні моделі iPhone і Google Pixel зі спеціальними модемами, але це обмежується передачею невеликих обсягів даних, таких як SMS-повідомлення і сповіщення про надзвичайні ситуації.

Мережа Vodafone, навпаки, дозволить користуватися повноцінним широкосмуговим мобільним зв'язком, коли вона буде запущена в Європі, ймовірно, до кінця 2025 року.