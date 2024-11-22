Мы не знали, что он сумасшедший: теперь даже водители Tesla ненавидят Илона Маска

Растерянные и недовольные результатами выборов, владельцы машин Tesla покупают для них наклейки с насмешливыми текстами. Одни пишут "Илон съел мою кошку", другие перечеркивают имя ненавистного миллиардера, третьи заявляют о своей принадлежности к "антиилонскому" клубу. Но, пожалуй, самые забавные наклейки идут еще дальше.

Бывшие фанаты разочарованы

Судя по всему, некоторые бывшие фанаты Илона Маска и Tesla считают, что их электромобили превратились в красные флаги, которые притягивают внимание прохожих. Поэтому они обклеивают их ответными наклейками. Производитель таких стикеров сделал на этом процветающий бизнес, продавая их в больших количествах, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт новостей об изменении климата Heatmap.

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Я начал делать наклейки самостоятельно еще до того, как появилась наклейка Илона,

– говорит Мэтью Гиллер, житель Вайкики, стоящий за популярным магазином.

Его самая популярная наклейка сейчас говорит: "Я купил это еще до того, как мы узнали, что Илон сумасшедший".



Наклейка для машин Tesla / Фото Мэтью Гиллера

Гиллер говорит, что идея начать делать насмешливые стикеры пришла к нему в 2023 году, когда он рассматривал возможность приобрести собственный автомобиль Tesla. Маск тогда уже купил Twitter, но еще не до конца показал себя настоящего. Впоследствии, когда он начал превращать некогда комфортную платформу в выгребную яму российской пропаганды, сторонников теорий заговора и языка ненависти разного рода, продавец, как пишет источник, "понял, что он точно не выдержит напряжения, связанного с ассоциированием с таким токсичным брендом". Это натолкнуло его на идею.

"Я подумал, что ни за что не куплю Tesla. Но ведь должно быть так много людей, которым стыдно поддерживать его на улицах за рулем своих Tesla, и которые хотят полностью отказаться от этого парня. Я знаю, что захотел бы продать свою машину сразу после того, как увидел, что он делает, – рассказывает Гиллер.

Первая наклейка имела небольшой тираж, неоднократно становилась вирусной в социальных сетях и даже попадала на такие новостные сайты, как Business Insider и Washington Post. Это означало, что ему придется печатать гораздо больше.

Я продавал по пять-семь штук в день, а потом вдруг их стало 50, потому что кто-то рассказал об этом на Reddit,

– вспоминает продавец.

Спустя более года после начала продаж он говорит, что внимание к этому товару просто "сумасшедшее", и оно только "невероятно" возросло после победы Трампа на выборах. "Я едва успеваю. Я работаю полный рабочий день в аквариуме, а домой прихожу и пакую наклейки до 11 вечера. Только я и моя жена делаем все это".

Гиллер говорит, что с прошлого года он продал более 10 000 единиц, в среднем 180 наклеек в день. Это означает, по всем Штатам ездят не менее 10 тысяч машин Tesla с надписью "Я купил это еще до того, как мы узнали, что Илон сумасшедший".

Конкуренты, конечно же, не спят, поэтому на Amazon и других подобных сайтах уже появились последователи, которые продают аналогичные наклейки с такими же надписями. Но это не беспокоит создателя оригинала, ведь он все равно едва успевает обрабатывать имеющиеся заказы и говорит, что это "трудно".