Axiom Space и Prada представили скафандры, в которых будущие астронавты полетят на Луну

В октябре прошлого года космическая компания Axiom Space и дом моды Prada объединились, чтобы создать новый скафандр для миссии NASA Artemis III. Это будет первая экспедиция на Луну с экипажем после "Аполлона-17" в 1972 году. Год спустя во время Международного конгресса астронавтов в Милане нам показали первый взгляд на скафандр Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU).

Скафандр белого цвета с красными и серыми акцентами выглядит несколько иначе, чем нынешние скафандры, которые использует NASA, но в целом ничего революционного в этом дизайне нет. Главное скрывается внутри, ведь он демонстрирует нам значительный скачок в технологии, как можно понять из пресс-релиза Axiom Space.

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Отмечено, что новый дизайн скафандра улучшает гибкость и мобильность, допускает восьмичасовой выход в открытый космос и способен выдержать два часа самых низких температур на южном полюсе Луны, в частности благодаря новым специальным ботинкам, которые защищают от экстремального холода лучше, чем когда-либо.

Скафандр также имеет "возобновляемую систему очистки от углекислого газа и надежную технологию охлаждения для отвода тепла от [электронной части] системы".

Команда дизайнеров и разработчиков Prada работала вместе с инженерами Axiom Space над индивидуальными рекомендациями по материалам и функциям, которые защитят астронавтов от уникальных вызовов лунной среды и визуально вдохновят на будущие космические исследования,

– говорится в совместном заявлении компаний.

Скафандр AxEMU / Фото Axiom Space

Работа над скафандром почти завершена. Он уже прошел испытания и моделирование на объектах Axiom Space, SpaceX и NASA, но впереди еще ждет окончательный осмотр в 2025 году, после завершения остальных оценок.