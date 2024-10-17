Скафандр білого кольору з червоними та сірими акцентами виглядає дещо інакше, ніж нинішні скафандри, які використовує NASA, але загалом нічого революційного в цьому дизайні немає. Головне ховається всередині, адже він демонструє нам значний стрибок у технології, як можна зрозуміти з пресрелізу Axiom Space.

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Зазначено, що новий дизайн скафандра покращує гнучкість і мобільність, допускає восьмигодинний вихід у відкритий космос і здатен витримати дві години найнижчих температур на південному полюсі Місяця, зокрема завдяки новим спеціальним черевикам, які захищають від екстремального холоду краще, ніж будь-коли.

Скафандр також має "відновлювану систему очищення від вуглекислого газу і надійну технологію охолодження для відведення тепла від [електронної частини] системи".

Команда дизайнерів і розробників Prada працювала разом з інженерами Axiom Space над індивідуальними рекомендаціями щодо матеріалів і функцій, які захистять астронавтів від унікальних викликів місячного середовища й візуально надихнуть на майбутні космічні дослідження,

– йдеться в спільній заяві компаній.

Скафандр AxEMU / Фото Axiom Space

Робота над скафандром майже завершена. Він уже пройшов випробування та моделювання на об'єктах Axiom Space, SpaceX і NASA, але попереду ще чекає остаточний огляд у 2025 році, після завершення решти оцінок.