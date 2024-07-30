Аэротакси на водородном двигателе втрое побило предыдущий рекорд по дальности полета

Компактный самолет VTOL на водородном топливе совершил путешествие на впечатляющие 842 километра и приземлился, имея еще 10% топлива в баке. Воздушное такси завершило первый прямой полет, демонстрируя возможности вертикального взлета и посадки, а в процессе побило рекорд дальности.

Экологическая альтернатива нынешним самолетам и вертолетам на ископаемом топливе пролетела над Калифорнией, производя только воду как прямой побочный продукт. Производитель Joby Aviation надеется, что это "проложит путь водорода для разблокирования региональных путешествий без выбросов"

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Как это было

Полет состоялся 24 июня и стал первым в истории полетом самолета на водородном топливе, способного осуществлять вертикальный взлет и посадку (VTOL). В предыдущих полетах на водородном топливе использовались либо самолеты, требующие взлетно-посадочной полосы, либо меньшие аппараты, такие как беспилотный многороторный летательный аппарат Metavista.

Эти полеты на водородном топливе длились от 10 минут до 3 часов, в случае с конструкцией H2FLY (H2FLY является дочерней компанией Joby Aviation). Аппарат Metavista пролетел рекордные 12 часов. Неизвестно, какое расстояние преодолели эти самолеты, но компания H2FLY заявила, что когда-то их самолет может пролететь до 1 500 км километров.

Новое воздушное такси от Joby Aviation – это модифицированный электрический самолет с шестью роторами, который можно использовать в городских условиях. Оригинальный летательный аппарат на аккумуляторных батареях прошел всего 40 000 километров испытаний, совершив множество полетов на базе компании в Марине, штат Калифорния, и над Нью-Йорком. Инженеры превратили этот аккумуляторный самолет на водородно-электрический, добавив топливный бак, способный хранить 40 килограммов жидкого водорода, а также систему водородных топливных элементов.



Водородно-электрический самолет Joby Aviation, оснащен топливным баком / Фото Joby Aviation

Топливные элементы превращают водород в электричество, воду и тепло в присутствии кислорода. Электроэнергия затем питает роторы самолета, а вода выделяется в виде отходов. Самолет также имеет уменьшенное количество батарей, которые обеспечивают дополнительную энергию во время взлета и посадки.

Представьте, что вы можете летать из Сан-Франциско в Сан-Диего, Бостона в Балтимор или Нэшвилл в Новый Орлеан без необходимости посещать аэропорт и без каких-либо выбросов, кроме воды,

– говорит Джобен Бевирт, основатель и генеральный директор Joby Aviation.

Преимущество водородной конструкции заключается в том, что она может летать гораздо дальше, чем электрическая, которая требует подзарядки каждые 160-240 километров.

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Будущее VTOL

Joby Aviation планирует начать продавать свою оригинальную электрическую конструкцию в 2025 году.

Вывод на рынок водородно-электрического воздушного такси займет больше времени, но компания решительно настроена сделать и это.

Производитель уже даже получил сертификацию Федерального управления гражданской авиации США (FAA), сделав это первым среди конкурентов.



Водородно-электрический самолет Joby Aviation, оснащен топливным баком / Фото Joby Aviation

Согласно заявлению, компания планирует развернуть широкую инфраструктуру, площадки для посадки, команду операторов и программное обеспечение для обоих типов транспортных средств. Поэтому в будущем мы увидим воздушные такси, а также, возможно, будем наблюдать определенный спрос и среди индивидуальных пользователей.