Астрономы создали самое детальное полноцветное изображение галактики Скульптор

Астрономы из Европейской южной обсерватории (ESO) достигли впечатляющего прорыва, создав самое детальное и наиболее многоцветное изображение галактики Скульптор (NGC 253), расположенной в 11 миллионах световых лет от Земли. Этот космический шедевр открывает новые возможности для изучения структуры и эволюции галактик, позволяя ученым разглядеть мельчайшие части с беспрецедентной точностью.

Чтобы получить панорамное изображение галактики Скульптор, которая имеет ширину 65000 световых лет, астрономам понадобилось 50 часов наблюдений, во время которых было сделано более 100 отдельных снимков, информирует 24 Канал со ссылкой на объяснение ESO.

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Это первое детализированное изображение галактики, созданное с использованием тысяч оттенков, где каждый цвет или оттенок передает информацию о звездах, газы, их состав, температуру, потоки и множество других данных. Для сбора информации ученые использовали спектроскопический инструмент MUSE (Multi-Object Spectroscopic Instrument), установленный на Очень Большом Телескопе (VLT) в Чили, где расположены приборы ESO.

Как отмечают ученые, Галактика Скульптор находится в идеальной позиции – она достаточно близка, чтобы мы могли видеть ее внутреннюю структуру и изучать ее составляющие с невероятной точностью, но одновременно достаточно большая, чтобы рассматривать ее как единую систему.

Именно поэтому NGC 253 стала идеальным объектом для детального анализа влияния ее микроструктур – газа, пыли и звезд – на общую форму и эволюцию галактики.



Галактика NGC 253 Скульптор / Фото ESO

С первого же взгляда астрономы обнаружили в галактике Скульптор более 500 планетарных туманностей – оболочек, сброшенных мертвыми звездами, подобными нашему Солнцу. Это значительное открытие, ведь обычно в галактиках находят до 100 таких образований, и их большое количество в NGC 253 стало настоящей удачей для науки.

Планетарные туманности позволяют достаточно точно определять расстояния до них, а следовательно, и до самой галактики, что делает их важным инструментом для космических измерений.