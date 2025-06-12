Наземные телескопы впервые зафиксировали поляризованное реликтовое излучение

Впервые в истории исследователям удалось зафиксировать поляризованное микроволновое фоновое излучение Вселенной с помощью наземных телескопов. О прорыве сообщила команда научного проекта CLASS (Cosmology Large Angular Scale Surveyor), работающая с 2016 года. До этого момента подобные сигналы удавалось уловить только космическим обсерваториям.

CLASS – это международная инициатива, которая использует систему радиотелескопов, расположенных высоко в Андах на севере Чили, рассказывает 24 Канал. Даже там, на большой высоте, сигнал микроволнового фона, идущего из глубокого космоса, остается чрезвычайно слабым.

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Поляризованное излучение, которое возникло в результате Большого взрыва, еще в миллион раз слабее. Ранее считалось, что отделить его от земных шумов на поверхности планеты практически невозможно. Самые полные данные по этому вопросу предоставляли космические миссии ESA Planck и NASA WMAP. Теперь к этой миссии присоединились и наземные инструменты – и это достижение имеет чрезвычайное значение для науки.

После Большого взрыва пространство было заполнено туманом из электронов, который не позволял фотонам свободно распространяться. Со временем, когда Вселенная остыла и расширилась, протоны начали захватывать электроны, образуя нейтральные атомы водорода. Это позволило микроволновому фоновому излучению распространяться в пространстве.

Когда же примерно через 150 миллионов лет начали формироваться первые звезды, они снова начали ионизировать водород – электроны снова высвобождались. Этот период получил название "эпоха реионизации". Фотоны реликтового излучения начали сталкиваться с этими электронами, рассеиваться и становиться поляризованными.

Ученые из CLASS оценили вероятность того, что фотон, рожденный во время Большого взрыва, столкнулся с одним из свободных электронов в облаке ионизированного газа и отклонился от своего первоначального направления. Они также сравнили полученные с наземных телескопов сигналы с данными, собранными аппаратами Planck и WMAP, чтобы точнее выделить полезную информацию и отфильтровать помехи. Это позволило зафиксировать поляризованные фотоны реликтового микроволнового фона.

Полученные результаты открывают новые возможности для изучения эпохи "космического рассвета" – периода, когда во Вселенной появились первые звезды.

Кстати, недавно ученые обнаружили загадочный объект в нашей галактике, который излучает сигналы каждые 44 минуты. Объект обнаружили с помощью радиотелескопа ASKAP.