О чем нам рассказывает новая луна на орбите?

За несколько месяцев пребывания вблизи Земли астероид 2026 QQ8 уже дал астрономам возможность впервые увидеть орбитальную конфигурацию, которую предсказали почти 150 лет назад. Результаты исследования ученые опубликовали в двух препринтах на arXiv, пишет ScienceAlert.

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Объект обнаружили 19 августа 2026 года, когда он уже несколько месяцев вращался вокруг Земли. Обнаружил его астроном Кристиан Шарнецки из обсерватории Конколи в Венгрии. Что это за тело, астрономы не смогли определить сразу: природный камень или кусок космического мусора.

Из-за подозрения в искусственном происхождении Центр малых планет дважды удалял объект со страницы подтверждения околоземных объектов, по которой астрономы координируют наблюдения. Ученые не сдались и обменивались измерениями через рассылку Minor Planet Mailing List. Только 29 октября Центр официально объявил об открытии, присвоил объекту название 2026 QQ8 и отнес его к классу временно захваченных объектов.

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Как доказали, что это не мусор?

Первая подсказка – давление солнечного света. Фотоны передают объектам импульс, и это создает крошечную силу, которая зависит от соотношения площади поперечного сечения и массы. Пустую ступень ракеты свет толкает значительно легче, чем цельный камень такого же размера. Команда во главе с Григорием Федорцом из Университета Турку в Финляндии измерила этот эффект. Он оказался слишком мал для космического мусора, но вполне типичен для природного тела.

Вторая подсказка – отражение света. Ученые измерили яркость QQ8 через четыре фильтра на Северном оптическом телескопе на Канарских островах. Узор отражения совпал с тем, что характерно для астероидов S-типа – каменных тел, богатых силикатными минералами. Учитывая типичную отражательную способность таких астероидов, исследователи оценили размер QQ8 в 1,3–1,9 метра. Ближе всего к Земле он подходит на расстояние 537 тысяч километров, поэтому такая точность впечатляет.

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Чем QQ8 особенный?

Временные спутники Земли бывают двух видов: временно захваченные орбитальные тела, их и называют мини-лунами, и временно захваченные пролетающие объекты. Разница заключается в том, успевает ли тело совершить полный оборот вокруг планеты. Но Земля и сама движется вокруг Солнца, поэтому посчитать оборот непросто. Астрономы используют систему координат, вращающуюся вместе с планетой. В ней QQ8 проходит лишь около трех четвертей круга, то есть формально является пролетным объектом. Другой метод подсчета, основанный на кривизне трехмерной траектории, дал команде Брайса Болина из Eureka Scientific результат более одного оборота. Поэтому, в зависимости от математических расчетов, QQ8 может быть и мини-луной, и нет.

Более однозначно то, сколько он остается возле Земли. Два предыдущих объекта, 2022 NX1 и 2024 PT5, удерживались на орбите примерно по месяцу. QQ8 пробудет 7,5 месяца, что входит в 0,3 процента самых длительных случаев среди смоделированных. Причина – конфигурация, предложенная в 1878 году американским астрономом и математиком Джорджем Уильямом Хиллом. Это орбита максимальной лунации: в системе, вращающейся вместе с Землей, объект как бы почти замирает на месяцы в областях примерно в 90 градусах от направления на Солнце.

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Его необычная орбита лежит вблизи теоретического верхнего предела продолжительности для объекта, захваченного в системе Земля – Луна, и ее впервые наблюдали– прокомментировал астроном Григорий Федорец из Университета Турку в Финляндии, возглавляющий команду исследователей.

То есть QQ8 стал первым наблюдательным доказательством того, что такие орбиты существуют.

Может ли это быть обломок Луны?

Команда Болина использовала данные "Очень большого телескопа" в Чили и обсерваторий Кек и Gemini North на Гавайях. Она сравнила отражение света от QQ8 не только с различными типами астероидов, но и с образцами лунных пород. Лучше всего совпали два базальта, которые в 1972 году привезли астронавты "Аполлона-17". Таким образом, QQ8 может быть обломком, который удар выбил с Луны, и тот вышел на орбиту вокруг Солнца, а затем был временно захвачен Землей. В таком случае он немного больше: исходя из более низкой отражательной способности лунных образцов, команда Болина оценила его диаметр примерно в 2,5 метра.

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Впрочем, совпадение не окончательное, поскольку измерения согласуются и с каменным астероидом. Различить варианты помогут более подробные измерения отраженного света, особенно в инфракрасном диапазоне.

Что это означает для будущих открытий?

Сложности с распознаванием QQ8 показали, что астрономам нужны более совершенные процедуры для таких временных спутников. QQ8 – лишь пятый естественный временный спутник Земли, открытый за всю историю наблюдений, и четвертый после 2020 года. Однако теоретические модели показывают, что в каждый момент у планеты должен быть по крайней мере один такой объект. Обсерватория Веры Рубин, которая вскоре начнет работу, должна обнаружить их гораздо больше.