Про що нам розповідає новий місяць на орбіті?

За кілька місяців біля Землі астероїд 2026 QQ8 уже дав астрономам змогу вперше побачити орбітальну конфігурацію, яку передбачили майже 150 років тому. Результати дослідники виклали у двох препринтах на arXiv, пише ScienceAlert.

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Об'єкт виявили 19 серпня 2026 року, коли він уже кілька місяців обертався навколо Землі. Це зробив астроном Крістіан Шарнецкі з Обсерваторії Конколі в Угорщині. Що це за тіло, астрономи не могли визначити одразу: природний камінь чи шматок космічного сміття.

Через підозру на штучне походження Центр малих планет двічі вилучав об'єкт зі сторінки підтвердження навколоземних об'єктів, за якою астрономи координують спостереження. Вчені не здалися й обмінювалися вимірами через розсилку Minor Planet Mailing List. Лише 29 жовтня Центр офіційно оголосив про відкриття, дав об'єкту назву 2026 QQ8 і відніс його до класу тимчасово захоплених об'єктів.

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Як довели, що це не сміття?

Перша підказка – тиск сонячного світла. Фотони передають об'єктам імпульс, і це створює крихітну силу, яка залежить від співвідношення площі перерізу й маси. Порожній ступінь ракети світло штовхає значно легше, ніж суцільний камінь такого ж розміру. Команда на чолі з Грігорі Федорцем з Університету Турку у Фінляндії виміряла цей ефект. Він виявився замалим для космічного сміття, але цілком типовим для природного тіла.

Друга підказка – відбиття світла. Науковці виміряли яскравість QQ8 крізь чотири фільтри на Північному оптичному телескопі на Канарських островах. Візерунок відбиття збігся з тим, що мають астероїди S-типу, кам'яні тіла, багаті на силікатні мінерали. З огляду на типову відбивну здатність таких астероїдів дослідники оцінили розмір QQ8 у 1,3 – 1,9 метра. Найближче до Землі він підходить на 537 тисяч кілометрів, тож така точність вражає.

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Чому QQ8 особливий?

Тимчасові супутники Землі бувають двох видів: тимчасово захоплені орбітальні тіла, їх і називають мінімісяцями, та тимчасово захоплені пролітні об'єкти. Різниця в тому, чи встигає тіло зробити повний оберт навколо планети. Але Земля й сама рухається навколо Сонця, тому порахувати оберт непросто. Астрономи використовують систему координат, що обертається разом із планетою. У ній QQ8 проходить лише близько трьох чвертей кола, тобто формально є пролітним об'єктом. Інший метод підрахунку, за кривизною тривимірної траєкторії, дав команді Брайса Боліна з Eureka Scientific понад один оберт. Тож залежно від математики QQ8 і мінімісяць, і ні.

Однозначніше те, скільки він залишається біля Землі. Два попередні об'єкти, 2022 NX1 і 2024 PT5, трималися на орбіті приблизно по місяцю. QQ8 пробуде 7,5 місяця, що входить до 0,3 відсотка найтриваліших випадків серед змодельованих. Причина – конфігурація, яку 1878 року запропонував американський астроном і математик Джордж Вільям Гілл. Це орбіта максимальної лунації: в системі, що обертається з Землею, об'єкт ніби майже завмирає на місяці в областях приблизно за 90 градусів від напрямку на Сонце.

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Його незвичайна орбіта лежить поблизу теоретичної верхньої межі тривалості для об'єкта, захопленого в системі Земля – Місяць, і її вперше спостерігали– прокоментував астроном Грігорі Федорець з Університету Турку у Фінляндії, який очолює команду дослідників.

Тобто QQ8 став першим спостережним доказом, що такі орбіти існують.

Чи може це бути уламок Місяця?

Команда Боліна використала дані "Дуже великого телескопа" в Чилі та обсерваторій Кек і Gemini North на Гаваях. Вона порівняла відбиття світла від QQ8 не лише з різними типами астероїдів, а й зі зразками місячних порід. Найкраще збіглися два базальти, які 1972 року привезли астронавти Apollo 17. Тож QQ8 може бути уламком, який удар вибив з Місяця, і той пішов на орбіту навколо Сонця, а потім його тимчасово повернула Земля. У такому разі він трохи більший: за нижчою відбивною здатністю лунарних зразків команда Боліна оцінила діаметр приблизно в 2,5 метра.

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Втім, збіг не остаточний, бо вимірювання узгоджуються і з кам'яним астероїдом. Розрізнити варіанти допоможуть детальніші виміри відбитого світла, особливо в інфрачервоному діапазоні.

Що це означає для майбутніх відкриттів?

Складнощі з розпізнаванням QQ8 показали, що астрономам потрібні кращі процедури для таких тимчасових супутників. QQ8 лише п'ятий природний тимчасовий супутник Землі, відкритий за весь час спостережень, і четвертий після 2020 року. Проте теоретичні моделі свідчать, що в кожен момент планета має мати принаймні один такий об'єкт. Обсерваторія Віри Рубін, яка невдовзі почне роботу, має знайти їх значно більше.