Thunderbolt 5 уже здесь: о чем нужно знать о новом интерфейсе
Thunderbolt 5 – это последнее поколение интерфейса Thunderbolt от Intel, который должен заменить Thunderbolt 4. Но что предлагает Thunderbolt 5, как он отличается от своего предшественника и почему стоит подумать об обновлении.
Что такое Thunderbolt 5?
Thunderbolt 5 – это новейшая версия протокола Thunderbolt от Intel, аппаратного интерфейса, который обеспечивает высокоскоростную передачу данных, видеовыход и питание по одному кабелю, информирует Техно 24. Созданный на основе протокола USB4 v2, Thunderbolt 5 поддерживает PCI Gen 4 и DisplayPort 2.1 и совместим с предыдущими версиями Thunderbolt.
Читайте на сайте Как очистить клавиатуру и стерилизовать вирусы и бактерии
В отличие от постепенных усовершенствований от Thunderbolt 3 до 4, Thunderbolt 5 предлагает значительные улучшения пропускной способности, скорости соединения и подачи питания, открывая новые возможности для пользователей.
Ключевые особенности и усовершенствования
1. Более высокая пропускная способность:
- Стандартный режим: 80 гигабит в секунду (Гбит/с) двунаправленной пропускной способности.
- Режим увеличения пропускной способности: До 120 Гбит/с в одном направлении и 40 Гбит/с в другом, что достигается путем объединения трех полос для передачи данных.
2. Расширенная поддержка дисплея:
- Поддерживает дисплеи с высокой частотой обновления до 540 Гц.
- Позволяет подключать три монитора 4K 144 Гц одновременно.
- Поддерживает несколько 8K мониторов одновременно благодаря увеличенной пропускной способности.
3. Увеличенная мощность:
- Минимальная выходная мощность 140 Вт, максимальная – 240 Вт.
- Позволяет большему количеству устройств, таких как игровые ноутбуки, использовать для зарядки сертифицированные порты USB-C с поддержкой Thunderbolt вместо фирменных портов.
4. Улучшенная передача данных:
- Пропускная способность увеличилась вдвое – с 32 Гбит/с до 64 Гбит/с, что выгодно для внешних твердотельных и графических процессоров.
Thunderbolt 5 против Thunderbolt 4: ключевые отличия
|Функция
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 5
|Пропускная способность (в обоих направлениях)
|40 Гбит/с
|80 Гбит/с
|Режим повышения пропускной способности
|N/A
|Up to 120Gbps one way
|Поддержка дисплея
|Два монитора 4K 60 Гц
|Три монитора 4K 144 Гц, несколько мониторов 8K
|Подача питания
|До 100 Вт
|Минимум 140 Вт, до 240 Вт
|Пропускная способность передачи данных
|32 Гбит/c
|64 Гбит/c
Зачем обновляться до Thunderbolt 5?
Более высокая пропускная способность и скорость соединения Thunderbolt 5 обеспечивают более быструю передачу данных, зарядки и возможность одновременного подключения нескольких дисплеев с высоким разрешением. Для видеоредакторов, фотографов и геймеров это означает более плавные рабочие процессы и лучшую производительность.
Поскольку устройства требуют все больше данных и мощности, Thunderbolt 5 гарантирует, что ваша система останется актуальной и способной работать с будущими достижениями.
Хотя устройства с интерфейсом Thunderbolt 5 только начинают появляться на рынке, первые пользователи могут воспользоваться такими продуктами, как кабель Thunderbolt 5 от Cable Matters, доступен в различных вариантах длины и поддерживает пропускную способность до 120 Гбит/с и зарядку 240 Вт. Этот кабель может работать с одним 8K-монитором с частотой 120 Гц, 4K-монитором с частотой 540 Гц или тремя 4K-мониторами с частотой 144 Гц.
Смотрите также Как следить за состоянием аккумулятора ноутбука: вот 5 лучших инструментов
Thunderbolt 5 является значительным шагом вперед в эволюции интерфейсов передачи данных и подключения. Его преимущества улучшают взаимодействие и дают новые возможности, поэтому пользователи получают веские причины для обновления.