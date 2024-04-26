Выбираем портативную консоль: пять важных вещей на которые нужно обратить внимание

Интерес к портативным консолям за последние несколько лет существенно возрос, особенно это заметно в последнее время. Учитывая это вы могли принять решение приобрести для себя такой девайс для гейминга. Вот несколько аспектов, которые нужно учесть перед покупкой портативной игровой консоли.

Как выбрать устройство, которое лучше всего соответствует вашим потребностям задача не простая. Именно поэтому 24 Канал подготовил несколько рекомендаций, которые помогут вам определиться с покупкой.

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1. Бюджет покупки

Несмотря на то, что все начинается с желания того или иного гаджета, в итоге решение сводится к количеству денег, которые вы готовы потратить на консоль. Поэтому лучше всего будет именно с этого и начать – определитесь, каким будет бюджет вашей покупки.

Топовая консоль Nintendo Switch стоит 350 долларов, но имеет только 64 ГБ внутренней памяти.

Если вы предпочитаете игры для ПК или игры, доступные в Steam, Steam Deck стоит от 400 долларов за модель на 256 ГБ. Но если вы хотите модель на 1 ТБ, вам придется заплатить на 650 долларов и больше, а это уже превосходит бюджет покупки полноценной консоли вроде PS5 или Xbox Series X.



Портативная консоль Steam Deck / Фото Unsplash

Базовая модель ROG Ally стоит 500 долларов – столько же, сколько PS5 и Xbox Series X, но имеет более мощный процессор, чем эти консоли. ROG Ally с чипом Z1 Extreme стоит 700 долларов, но он еще мощнее, что позволяет играть в более новые AAA-игры. Хотя обе модели ROG Ally имеют только твердотельный накопитель на 512 ГБ, они также имеют слот для карт памяти microSD, что позволяет расширить объем памяти.

Безусловно все это выглядит довольно дорого, но это в любом случае дешевле чем игровой ПК. Кроме того, ваша цель – портативный игровой девайс, а не полноценная игровая станция выбор которой является уже совсем другим вопросом.

2. В какие игры вы планирует то играть

Перед покупкой портативной консоли стоит определиться с предпочтениями в играх.

Если вы отдаете предпочтение эксклюзивам PlayStation, то PlayStation Portal может стать неплохим выбором, хотя фактически это устройство не является портативной консолью, а лишь ретранслирует игры запущенные на вашей основной консоли PlayStation 5.

может стать неплохим выбором, хотя фактически это устройство не является портативной консолью, а лишь ретранслирует игры запущенные на вашей основной консоли PlayStation 5. Для поклонников игр от Nintendo идеальным выбором, конечно, останется Switch , ведь компания активно.

, ведь компания активно. Если основная часть вашей игровой библиотеки собрана в Steam, то Steam Deck , очевидно, будет лучшим вариантом для портативного гейминга.

, очевидно, будет лучшим вариантом для портативного гейминга. Если же вы желаете играть в те игры, которых нет в Steam, и не хотите инсталлировать Windows на Steam Deck, то альтернативой могут стать такие КПК, как ROG Ally или MSI Claw, работающие на Windows. Это даст вам больше возможностей для установки любимых программ.

Однако, стоит помнить, что не все игры оптимизированы для портативных устройств, и некоторые из них, особенно стратегии в реальном времени, лучше играть на большом экране с мышкой и клавиатурой.

Если вы предпочитаете такие игры, рекомендуем не отказываться от настольного ПК или же приобрести док-станцию для вашей консоли, например, док-станцию для ROG Ally или оригинальную док-станцию Valve для Steam Deck.

3. Определитесь, нужна ли вам док-станция

Хоть портативные игровые консоли предоставляют возможность играть где угодно, иногда лучше играть на большом экране. Если у вас нет другой консоли, подключенной к телевизору, или вы не желаете тратить средства на несколько игровых устройств, рассмотрите портативную консоль с док-станцией.

Nintendo Switch является прекрасным примером именно такой консоли, ведь док-станция поставляется в комплекте с устройством. Несмотря на то, что это портативка, которой уже шесть лет, она продолжает быть желанным девайсом среди геймеров, особенно с учетом того. Вам также не нужно покупать дополнительные контроллеры, ведь встроенные контроллеры Switch можно отсоединить и играть вдвоем.



Switch комплектуется док-станцией из коробки / Фото Unsplash

Если же ваша игровая библиотека в Steam или вы в большинстве случаев играете на ПК, следует подумать о Steam Deck, ROG Allay, или другие портативные мини-компьютеры. Но док-станцию в таких случаях придется покупать отдельно.

4. Примите во внимание ограниченную автономность

Также стоит помнить, что для игры на телевизоре через портативную консоль может понадобиться дополнительный контроллер или Bluetooth-мышь и клавиатура, поэтому учтите эти потенциальные расходы, если у вас еще нет таких аксессуаров.

Главное преимущество портативной игровой консоли – это возможность играть в игры практически где угодно. Однако время игры может быть довольно сильно ограниченным ввиду автономности портативных девайсов.

Например, батарея Steam Deck держится около полутора часов при игре в требовательные игры, поэтому нужно искать розетку или иметь при себе мощный павербанк для дальнейшей игры.

Конечно, мобильность портативной консоли является большим преимуществом по сравнению с настольным ПК или ноутбуком, ведь вы можете легко достать консоль из сумки и начать играть.

Однако, если ваши игры потребляют много энергии, преимущество мобильности снижается из-за необходимости частой подзарядки.

5. Сравните характеристики

Если вы собираетесь купить портативную игровую консоль, обязательно ознакомьтесь с ее техническими характеристиками. Разные консоли имеют разные возможности и далеко не все они похожи между собой.

Например, PlayStation Portable (напомним в который раз, что это не портативная консоль) работает только в режиме трансляции. То есть фактически это экран с геймпадом, который отображает игры запущенные с вашей основной консоли PlayStation 5. А это значит, что без PlayStation 5 он работать не будет и самостоятельно запускать какие-либо игры это устройство не способно.

Таким образом, если у вас нет стабильного интернет-соединения дома или в других местах, где вы планируете использовать эту, так сказать, консоль, она может быть не подходящим вариантом для вас.

Logitech G Cloud также является устройством для потоковой передачи, что требует скоростного интернета и подписки на сервис облачного гейминга.

Для игры без доступа к сети рассмотрите устройства, которые хранят игры локально, такие как Nintendo Switch, Steam Deck или ROG Ally. Также важно проверить объем памяти выбранной консоли, возможности ее расширения или обновления.



Портативная консоль ROG Alloy / Фото Unsplash

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Также стоит проверить перечень игр, которые точно поддерживаются на вашем девайсе, вроде Steam Deck, который постоянно обновляет библиотеку специально адаптированных под эту консоль игр. А это значит, что игры из этого перечня гарантированно будут работать на портативке без проблем с совместимостью, чего с уверенностью не получится сказать о других играх из библиотеки Steam.