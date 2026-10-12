Почему NexPhone не выйдет вовремя?

Команда сообщила об этом на своем сайте, пишет Android Authority. Новую дату она описала так: теперь компания ориентируется на конец первого квартала 2027 года, то есть на март. Это как минимум на четыре месяца позже ноября 2026 года, о котором разработчики упоминали в последней рассылке.

Причина задержки – проблемы с антеннами. Из-за помех в их сигнале команде пришлось менять дизайн, переделывать платы с антеннами и изготавливать новые прототипы. Кроме того, разработчики еще дорабатывают качество сборки устройства.



NexPhone / Фото Android Authority

Сколько будет стоить NexPhone?

Задержка совпала с кризисом оперативной памяти. Компании, занимающиеся разработкой искусственного интеллекта, массово скупают чипы памяти. Из-за этого в отрасли возник дефицит, а цены на память резко выросли.

Это сказывается и на NexPhone. Разработчики предупредили, что рост стоимости компонентов повышает производственные затраты, поэтому конечная розничная цена (MSRP) будет выше нынешней цены предзаказа в 599 долларов. Окончательную сумму компания объявит, когда подтвердит затраты на производство.

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Тем, кто уже оформил предзаказ, не о чем беспокоиться. Разработчики заверили, что полная стоимость устройства для таких покупателей останется неизменной, независимо от того, резервировали ли они телефон за 549 или за 599 долларов. Те, кто оформит новый предзаказ за 599 долларов, получат такую же ценовую гарантию. Дальнейший рост розничной цены на эти суммы не повлияет.

Что нового в программной части?

Есть и приятные новости. NexPhone теперь работает на Android 17 вместо Android 16. Также команда улучшила режим рабочего стола. На самом рабочем столе теперь можно хранить файлы и папки, а не только ярлыки. Появились корзина и файловая панель с двумя окнами, где видны исходная и целевая папки.

Что касается Windows и Linux, конкретных новостей нет. Разработчики говорят, что работают над драйверами для Windows, а также "совершенствуют" Debian Linux в Android.