Чому NexPhone не вийде вчасно?

Команда повідомила про це на своєму сайті, пише Android Authority. Нову дату вона описала так: тепер компанія орієнтується на кінець першого кварталу 2027 року, тобто на березень. Це щонайменше на чотири місяці пізніше за листопад 2026 року, який розробники називали в останній розсилці.

Причина затримки – проблеми з антенами. Через перешкоди їхнього сигналу команді довелося змінювати дизайн, переробляти плати з антенами та виготовляти нові прототипи. Крім того, розробники ще допрацьовують якість збірки пристрою.



NexPhone / Фото Android Authority

Скільки коштуватиме NexPhone?

Затримка збіглася з кризою оперативної пам'яті. Компанії, що розвивають штучний інтелект, масово скуповують чипи пам'яті. Через це в галузі виник дефіцит, а ціни на пам'ять різко зросли.

Це б'є і по NexPhone. Розробники попередили, що зростання вартості компонентів підвищує виробничі витрати, тому кінцева роздрібна ціна (MSRP) буде вищою за нинішню ціну передзамовлення в 599 доларів. Остаточну суму компанія оголосить, коли підтвердить витрати на виробництво.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Хто вже зробив передзамовлення, не має чим перейматися. Розробники запевнили, що повна вартість пристрою для таких покупців залишається незмінною, незалежно від того, чи вони резервували телефон за 549, чи за 599 доларів. Ті, хто оформлять нове передзамовлення за 599 доларів, отримають таку саму цінову гарантію. Подальше зростання роздрібної ціни на ці суми не вплине.

Що нового у програмній частині?

Є й приємні новини. NexPhone тепер працює на Android 17 замість Android 16. Також команда покращила режим робочого столу. На самому робочому столі тепер можна тримати файли й папки, а не лише ярлики. З'явилися кошик та файлова панель із двома вікнами, де видно вихідну й цільову теки.

Щодо Windows і Linux конкретних новин немає. Розробники кажуть, що працюють над драйверами для Windows, а також "вдосконалюють" Debian Linux в Android.