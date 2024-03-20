Инновационный робот SKOOTR, вдохновленный офисными креслами и морскими звездами

Команда студентов во главе с доцентом Мичиганского университета разработала чрезвычайно маневренного трехногого робота SKOOTR. Этот ловкий механизм может скользить, ходить, преодолевать препятствия и мгновенно менять направление движения, черпая вдохновение во всенаправленной мобильности офисных стульев и плавательных движениях хрупких морских звезд.

В основе конструкции SKOOTR лежит сфера большого диаметра, установленная в раме на подшипниках, что позволяет ей свободно вращаться, не смещаясь. Эта особенность позволяет роботу преодолевать препятствия или подниматься по лестнице, сохраняя равновесие на опорной сфере.

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На ровных поверхностях робот балансирует и катится на этой сфере с помощью небольших шариков на концах каждой из трех ног. Для передвижения на конечностях от ног возле шариков отходят резиновые накладки.

Как создавали робота

Доцент Талия Мур (Talia Y. Moore) из Лаборатории эволюции и движения в биологии и робототехнике Мичиганского университета (EMBiR) поделилась искрой вдохновения для разработки SKOOTR:

Идея поразила меня, когда я каталась на своем офисном стуле среди студенческих групп. Я понял, что пассивное вращение стула позволяет легко поворачивать его в любом направлении, и я могу использовать ноги для различных маневров, оставаясь при этом удивительно стабильным. Эта всесторонняя маневренность напоминает то, как хрупкие морские звезды меняют направление во время плавания,

– рассказала ученая.

Стабильность SKOOTR является выдающейся особенностью, как отмечает Мур. Инженеры провели многочисленные эксперименты со SKOOTR, и его почти невозможно опрокинуть во время работы. Еще и слишком, он способен на гораздо большее, чем можно предположить по его виду и движениям.

Поднимая сферу ногами, SKOOTR может преодолевать препятствия, которые были бы сложными для других катящихся роботов,. Он даже может подниматься по лестнице.

Несколько интересных фактов о SKOOTR

Платформа работает на Arduino Uno, используя инерционный блок для движения.

В будущем планируется оснастить робота дополнительными датчиками и научить его лучше ориентироваться в пространстве, планировать движение и овладеть навыками картографии.

Весь проект стоил около 500 долларов, при этом все компоненты, кроме 3D-печатных частей тела и конечностей, являются коммерчески доступными.

Детали проекта, включая конструкцию и рекомендации по сборке, доступны на сайте ArXiv

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Этот инновационный проект не только демонстрирует потенциал передовой робототехники в разведке и доставке, но и демонстрирует творческую синергию между естественным дизайном и технологическими достижениями. Робот SKOOTR является свидетельством захватывающих возможностей на пересечении робототехники и биомимикрии.