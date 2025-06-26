Последний взрыв ракеты Starship убил дельфинов, черепах и тысячу рыб, засыпав обломками Мексику

Очередное тестирование космической ракеты Starship компании SpaceX вызвало экологические последствия в Мексиканском заливе, перебросив многочисленные обломки в соседнюю страну. Активисты и экологи сообщают о массовой гибели морских животных, включая дельфинов, черепах и более тысячи рыб вблизи границы США и Мексики.

Экологическая катастрофа после аварии Starship

Это уже четвертый инцидент с ракетой Илона Маска в этом году. По информации The New York Times, взрыв космического корабля вызвал значительно большие экологические последствия, чем предыдущие неудачные запуски, сообщает 24 Канал.

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Представители экологической организации Conibo Global AC в мексиканском штате Тамаулипас зафиксировали ужасные последствия катастрофы. Президент природоохранной группы Хесус Элиас Ибарра Родригес сообщил местному изданию Milenio об обнаружении двух погибших дельфинов и примерно тысячи мертвых рыб на побережье пляжа Багдад. Кроме того, на поверхность воды поднялись тела нескольких морских черепах.

Родригес отметил необходимость предотвращения экоцида, поскольку под угрозой оказалось большое количество представителей дикой фауны региона. Хотя операции SpaceX на базе Starbase годами наносили вред местным экосистемам, последние разрушения считают наиболее катастрофическими за весь период деятельности компании Маска.

Точные причины гибели морских животных пока не установлены, однако масштабы вызывают серьезное беспокойство экологов и чиновников. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум сделала резкое заявление о деятельности SpaceX, пообещав пересмотреть все аспекты ракетных запусков вблизи мексиканской границы.

Мексиканское правительство активно изучает нарушения международного законодательства со стороны SpaceX для подачи соответствующих исков против компании. В то же время руководство SpaceX категорически отвергает любую ответственность за экологические последствия взрыва, утверждая об отсутствии опасности для окружающей среды и токсичности материалов космического корабля.

Напомним, часть ракеты под названием Super Heavy взорвалась во время статического огневого испытания на площадке SpaceX в Starbase, нанеся ущерб инфраструктуре, но обошлось без пострадавших. Илон Маск сообщил, что причиной взрыва Starship могла стать неисправность в резервуаре высокого давления, расположенном в композитной оболочке грузового отсека.

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