Super Heavy взорвалась во время теста уничтожив часть инфраструктуры SpaceX в Starbase

Поздно вечером (в Украине уже было утро) в среду 18 июня, примерно в 23:00 по центральному времени (CT), на тестовой площадке Massey's Testing Center в Starbase, штат Техас, произошел мощный взрыв во время подготовки к статическому огневому испытанию корабля Ship 36. Этот инцидент прервал планы SpaceX на десятый тестовый полет Starship.

Что произошло на Starbase?

SpaceX готовилась к статическому огневому испытанию Ship 36, во время которого двигатели ракеты запускаются, но сам корабль остается прикрепленным к стартовой площадке, сообщает 24 Канал.

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По данным комментаторов с NASASpaceflight, взрыв произошел еще до начала теста, примерно через 30 минут после начала загрузки топлива. Площадка продолжала пылать, даже через два часа после инцидента. Местные пожарные службы прибыли на базу для тушения пожара.

SpaceX опубликовала заявление на платформе X через 90 минут после события, подтвердив, что "корабль Starship, который готовился к десятому тестовому полету, потерпел серьезную аномалию на тестовом стенде в Starbase".



Заявление SpaceX / Скриншот 24 Канала

Компания заверила, что зона безопасности вокруг площадки была обеспечена в течение всей операции, все сотрудники в порядке, а для местных жителей в районе недавно зарегистрированного города Starbase нет никаких угроз. SpaceX также призвала не приближаться к зоне, пока продолжаются работы по обеспечению безопасности.

Причина взрыва Super Heavy неизвестна

По информации местных СМИ, власти подтвердили отсутствие пострадавших. Причина взрыва и масштабы возможных повреждений тестовой площадки остаются неизвестными. Это уже не первый подобный случай для SpaceX в этом году – взрывы сопровождали седьмой, восьмой и девятый тестовые полеты Starship.

Этот тест должен был продолжить использование дизайна Starship "V2", о котором Илон Маск рассказывал в 2023. Тогда он отмечал, что конструкция "содержит больше топлива, уменьшает сухую массу и повышает надежность". В то же время SpaceX работает над новым дизайном V3, который, по словам Маска, должен позволить запускать ракету раз в неделю примерно через 12 месяцев.

Как инцидент повлияет на будущие запуски SpaceX?

Этот взрыв может серьезно задержать график тестовых полетов Starship, особенно если повреждения площадки окажутся значительными. SpaceX уже сталкивалась с подобными неудачами, но каждая из них требует времени на расследование причин и восстановление инфраструктуры.

Это может отбросить амбициозные планы по V3 и регулярных запусков, ведь безопасность и надежность остаются приоритетом, особенно когда речь идет о проектах, которые должны стать основой для будущих миссий на Марс.

Для чего SpaceX нужны Super Heavy и Starship?

Super Heavy и Starship – это не просто ракеты, а ключ к амбициозному видению SpaceX по колонизации Марса и созданию многоразовых систем для космических путешествий. Super Heavy, как первая ступень, обеспечивает необходимую тягу для вывода Starship на орбиту, а сам Starship предназначен для перевозки грузов и людей на дальние расстояния, включая Луну и Марс.

Эта система должна стать революционной, уменьшив стоимость запусков благодаря многоразовости, но такие инциденты, как сегодняшний взрыв, напоминают, насколько сложным является этот путь.