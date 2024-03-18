Приготовьтесь увидеть взрыв сверхновой в нашем ночном небе

Начиная с этого момента и до сентября ожидайте действительно редкое астрономическое событие — взрыв звезды за 3 000 световых лет от нас. Наблюдать за зрелищем можно будет невооруженным глазом, но не стоит ожидать чего-то феерического.

Что такое сверхновые

Сверхновые – это самые большие взрывы во Вселенной, которые сопровождаются сбросом внешней оболочки звезды, которая сожгла все свое топливо и начала меняться на химическом уровне. Обычно это происходит, когда светило фактически умирает, превращаясь в нейтронную звезду (пульсар), который является лишь плотным ядром бывшего массивного объекта. Такие события продуцируют огромное количество светового излучения, часто даже превосходя яркость целой галактики в нашем ночном небе.

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Но есть и другой тип сверхновых, которые могут вспыхивать с определенной регулярностью, а не только один раз в конце своей жизни. Такие события происходят в двойных звездных системах, где вращаются сразу два объекта. Один из них – углеродно-кислородный белый карлик, который крадет материю у своего компаньона, красного гиганта. В конце концов, белый карлик накапливает слишком много водорода, давления и температуры, после чего избыток материи приводит к взрыву, образуя сверхновую. Далее процесс начинается заново.

T Coronae Borealis

NASA опубликовало визуализацию того, как выглядит такой взрыв. Чтобы посмотреть, перейдите по этой ссылке

Именно к такому типу сверхновых принадлежит взрыв в двойной звездной системе T Coronae Borealis. Согласно прогнозам, звезда вспыхнет в нашем ночном небе и станет видимой в Северном полушарии. По данным астрономов из NASA, в течение целой недели мы будем иметь возможность наблюдать за последствиями взрыва. Затем этот яркий свет погаснет и не появится снова примерно 80 лет. Последний раз эта звездная система становилась сверхновой в 1946 году.

Если вы захотите отследить событие собственными глазами, взрыв сверхновой ожидается в пределах дугообразного созвездия Полярной звезды, лежащего между созвездиями Возничего и Геркулеса. Звездная система, которая обычно имеет звездную величину +10 и является слишком тусклой, чтобы ее можно было увидеть невооруженным глазом, подскочит до звездной величины +2 во время взрыва. Ее яркость будет подобной Полярной звезде.



Где искать сверхновую / Фото NASA

Вблизи такой мощный взрыв сверхновой должен быть катастрофическим событием, которое буквально сжигает соседние планеты. Но с нашей позиции в космосе это будет лишь яркое мерцание.

Эта повторяющаяся сверхновая является одной из пяти известных в нашей галактике.