Що таке наднові

Наднові – це найбільші вибухи у Всесвіті, які супроводжуються скиданням зовнішньої оболонки зорі, котра спалила все своє паливо й почала змінюватися на хімічному рівні. Зазвичай це відбувається, коли світило фактично вмирає, перетворюючись на нейтронну зорю (пульсар), який є лише щільним ядром колишнього масивного об'єкта. Такі події продукують величезну кількість світлового випромінювання, часто навіть перевершуючи яскравість цілої галактики в нашому нічому небі.

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Але є й інший тип наднових, які можуть спалахувати з певною регулярністю, а не лише один раз наприкінці свого життя. Такі події відбуваються в подвійних зоряних системах, де обертаються відразу два об'єкти. Один з них – вуглецево-кисневий білий карлик, який краде матерію у свого компаньйона, червоного гіганта. Зрештою, білий карлик накопичує занадто багато водню, тиску й температури, після чого надлишок матерії призводить до вибуху, утворюючи наднову. Далі процес починається заново.

NASA опублікувало візуалізацію того, як виглядає такий вибух. Щоб подивитися, перейдіть за цим посиланням.

T Coronae Borealis

Саме до такого типу наднових належить вибух у подвійній зоряній системі T Coronae Borealis. Згідно з прогнозами, зоря спалахне в нашому нічному небі й стане видимою у Північній півкулі. За даними астрономів з NASA, протягом цілого тижня ми матимемо нагоду спостерігати за наслідками вибуху. Потім це яскраве світло згасне і не з'явиться знову приблизно 80 років. Востаннє ця зоряна система ставала надновою у 1946 році.

Якщо ви захочете відстежити подію на власні очі, вибух наднової очікується в межах дугоподібного сузір'я Полярної зірки, що лежить між сузір'ями Візничого та Геркулеса. Зоряна система, яка зазвичай має зоряну величину +10 і є надто тьмяною, щоб її можна було побачити неозброєним оком, підскочить до зоряної величини +2 під час вибуху. Її яскравість буде подібною до Полярної зорі.



Де шукати наднову / Фото NASA

Зблизька такий потужний вибух наднової має бути катастрофічною подією, яка буквально спалює сусідні планети. Але з нашої позиції в космосі це буде лише яскраве мерехтіння.

Ця повторювана наднова є однією з п'яти відомих у нашій галактиці.