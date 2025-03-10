Космический корабль Starship может иметь фундаментальные проблемы, на это указывает второй подряд взрыв

Восьмой тестовый запуск космического корабля Starship от SpaceX завершился взрывом и падением обломков – почти так же, как и седьмой тестовый полет. Это может свидетельствовать о фундаментальных проблемах в новой версии корабля, которые не удалось устранить незначительными модификациями.

Оба взрыва имели похожий характер: неисправность произошла в кормовой части корабля, что привело к остановке двигателей, потери управления и активации системы самоуничтожения, рассказывает 24 Канал. В обоих случаях запускали новую, увеличенную версию Starship – Block 2, которая, в частности, получила большие топливные баки.

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После взрыва во время седьмого испытательного полета конструкция корабля была несколько изменена. Инженеры SpaceX укрепили систему топливопроводов, которые разрушились во время предыдущего теста, что привело к утечке горючего.

Также в кормовой части добавили вентиляционные отверстия и систему наддува азотом для уменьшения риска возгорания при возможных утечках.

Как отмечает ArsTechnika, по мнению инженеров, системы корабля вошли в резонанс с собственными вибрациями во время старта и начальной фазы полета. Это могло привести к разрыву топливопровода и утечке топлива.

Перед восьмым тестом корабль протестировали на стенде вибрационных нагрузок и признали готовым к полету, однако, похоже, инженеры допустили просчеты.

Как и седьмой Starship, восьмой Starship взорвался через несколько минут после отделения от первой ступени.

Основными задачами тестового полета были выход в космос, перезапуск двигателей и испытания отделения четырех макетов спутников Starlink, после чего корабль должен был упасть в Индийский океан.

Теперь эти задачи перейдут к девятому Starship, который SpaceX планирует запустить через четыре-шесть недель.

Starship является ключевым элементом программы NASA Artemis по возвращению людей на Луну. Корабль должен доставить посадочный модуль на спутник Земли, но перед этим ему необходимо пройти дозаправку на орбите – операцию, которую еще ни разу не испытывали.

SpaceX планировала протестировать заправку в космосе в 2025 году, однако теперь эти сроки перенесены на 2026 год. Если же проблема с конструкцией корабля окажется серьезной и взрывы повторятся, испытания могут отложить еще дальше.

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Федеральное авиационное управление США (FAA) требует от SpaceX расследовать оба инцидента. Взрывы космических кораблей в небе представляют угрозу для коммерческой авиации, а во время последних запусков из-за аварий некоторые рейсы пришлось отменить или менять их маршруты.