Apple прекращает поддержку пяти моделей Apple Watch в watchOS 27

Вместе с презентацией watchOS 27 компания Apple объявила о важном изменении для владельцев умных часов. В этом году новая операционная система станет доступна для гораздо меньшего числа моделей, чем раньше.

После анонса watchOS 27 одной из самых обсуждаемых новостей стала совместимость новой системы с предыдущими поколениями Apple Watch. Компания прекращает поддержку сразу пяти моделей, которые больше не смогут обновиться до новой версии программного обеспечения. Об этом пишет 9to5mac.

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Почему Apple отказалась от поддержки старых моделей Apple Watch?

Под ограничения попали:

Apple Watch Series 6;

Apple Watch Series 7;

Apple Watch Series 8;

Apple Watch SE второго поколения;

Apple Watch Ultra первого поколения.

Таким образом, watchOS 27 будет поддерживаться только относительно новыми моделями часов.

Список совместимых устройств в этом году выглядит следующим образом:

Apple Watch SE третьего поколения;

Apple Watch Series 9;

Apple Watch Series 10;

Apple Watch Series 11;

Apple Watch Ultra 2;

Apple Watch Ultra 3.

Именно эти модели получат все новые функции и возможности операционной системы после ее официального релиза осенью 2026 года.

В интервью TechRadar менеджер по маркетингу продуктов Apple Watch и направления здоровья Кейт Дули объяснила, что решение было связано прежде всего с производительностью устройств.

По её словам, при разработке каждого нового программного обновления компания стремится обеспечить максимально качественный пользовательский опыт независимо от модели устройства.

"С каждым новым выпуском программного обеспечения для всех наших платформ мы хотим гарантировать наилучший пользовательский опыт, поэтому производительность и быстродействие остаются нашим приоритетом", — отметила Дули.

Apple объясняет, что некоторые ключевые функции watchOS 27 требуют значительно большей вычислительной мощности, чем могут обеспечить старые модели.

Какие новые возможности требуют более мощного процессора?

Одной из главных новинок watchOS 27 станет интеграция Siri AI – нового поколения голосового помощника на базе искусственного интеллекта. Для него даже предусмотрено отдельное приложение.

Кроме того, система получит:

новый динамический интерфейс сетки приложений;

улучшенную функцию Workout Buddy для тренировок;

новый жест управления Tap Gesture;

другие обновления, связанные с искусственным интеллектом и персонализацией.

По словам представительницы Apple, эти функции лучше всего работают на устройствах, начиная с Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2 и Apple Watch SE третьего поколения.

"Новые возможности watchOS, включая функции Siri AI и новый жест нажатия, лучше всего работают благодаря вычислительной мощности Apple Watch Series 9 и более новых моделей, Ultra 2 и более поздних моделей, а также SE 3", — пояснила Кейт Дули.

Что будет с пользователями старых моделей?

Несмотря на прекращение поддержки watchOS 27, владельцам более старых часов не придется сразу менять устройства.

Apple подчеркивает, что Apple Watch Series 6, Series 7, Series 8, SE второго поколения и Ultra первого поколения и в дальнейшем смогут работать в паре с iPhone, на которых установлены актуальные версии iOS.

Кроме того, компания продолжит выпускать для них обновления безопасности.

"Старые устройства по-прежнему можно будет подключать к iPhone с новейшим программным обеспечением, и они будут продолжать получать обновления безопасности, поэтому пользователи сохранят высокое качество использования Apple Watch", — подчеркнула Дули.

Когда выйдет watchOS 27?

На данный момент watchOS 27 доступна только разработчикам в рамках бета-тестирования.

Публичная бета-версия станет доступна в июле 2026 года, после чего Apple продолжит тестирование системы среди более широкого круга пользователей.

Финальный релиз для всех владельцев совместимых Apple Watch ожидается осенью вместе с другими новыми операционными системами компании.

Отказ от поддержки даже относительно новых моделей, таких как Apple Watch Series 8 и первые Apple Watch Ultra, стал одним из самых радикальных решений Apple за последние годы в сфере программной поддержки носимых устройств. Компания делает ставку на функции искусственного интеллекта и новые возможности, которые требуют более современного аппаратного обеспечения.