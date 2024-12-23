WhatsApp могут заблокировать в России уже в 2025 году

Хотя российские суды признали компанию Meta экстремистской и заблокировали ее главные соцсети, мессенджеру WhatsApp удалось избежать этой участи. Вероятно, это потому, что до определенного времени сервис не предлагал никакого публичного способа делиться информацией. Поскольку теперь там есть общедоступные каналы, где можно читать зарубежные новости, российская диктатура обратила на него внимание.

Что происходит

Как сообщают российские пропагандистские СМИ, "Роскомнадзор" недавно внес сервис в реестр организаторов распространения информации, что обязывает его хранить данные пользователей и предоставлять их по запросу российских спецслужб. Однако WhatsApp не спешит это делать, поэтому это означает, что он, вероятно, будет заблокирован уже в следующем году, пишет 24 Канал.

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Согласно источникам, сервис неоднократно штрафовали за отказ локализовать данные российских пользователей (то есть хранить их на местных серверах с доступом к ним у спецслужб и регуляторов), а также за несоблюдение законодательства. В 2021 и 2022 годах WhatsApp получил штрафы в размере 4 и 18 миллионов рублей. С начала 2025 года требования к мессенджеру ужесточились, что делает его положение в России крайне неустойчивым.

Как считают некоторые издания, вероятность блокировки WhatsApp "крайне высока". И это на самом деле так, поскольку мессенджер использует в диалогах сквозное шифрование и физически не может предоставить какие-либо ключи для чтения переписок. Эти ключи находятся исключительно на устройствах самих пользователей и не попадают на серверы компании. Однако она имеет возможность собирать другие статистические данные, такие как геолокация, номера телефонов, период активности, IP-адреса и прочее. Но передаст ли она их? Вероятно, нет.

В российской Госдуме недавно обвинили WhatsApp в том, что им пользуются "экстремистские группы", а также "проводится вербовка". Но наряду с этим предлагают "дождаться инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, поскольку у него совсем другой подход".

Таким образом вероятность блокировки WhatsApp возрастет после 20 января 2025 года.