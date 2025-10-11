Поддержка Windows 10 официально завершается 14 октября 2025 года, и вокруг этого уже появилось немало мифов. Одни пользователи считают, что система перестанет работать, другие что обновления не нужны. Мы собрали пять самых распространенных заблуждений о "конце жизни" Windows 10 и объясняем, что будет происходить на самом деле.

Microsoft готовится официально завершить поддержку Windows 10 в октябре 2025 года. Это вызвало волну вопросов и слухов среди пользователей - от страхов, что система полностью "выключится", до сомнений в безопасности дальнейшего использования. В сети активно распространяются утверждения, которые часто не имеют ничего общего с реальностью. Ниже 24 Канал со ссылкой на TechRadar рассказывает самые распространенные мифы о "конце жизни" Windows 10 и объясняет, что из этого правда, а что - выдумка.

Смотрите также Станет хуже: установить Windows 11 без аккаунта Microsoft теперь не получится

Какие мифы распространяют о завершении поддержки Windows 10?

Миф 1. Windows 10 перестанет работать после 14 октября 2025 года

Microsoft прекращает обновление Windows 10, но сама система не выключится и не станет "неработоспособной". Она продолжит функционировать, просто без новых патчей и исправлений. Так же когда-то произошло с Windows 7 - ее пользователи продолжали работать на системе еще годами.

Миф 2. Без обновлений можно обойтись, если быть осторожным

Несмотря на то, что Windows 10 и дальше будет работать, отсутствие обновлений создает серьезные риски. Со временем будут появляться новые уязвимости, которые не будут исправляться, и это откроет путь для хакерских атак. Даже если пользователь ведет себя осторожно и имеет антивирус, без обновлений его безопасность постепенно снижается. К тому же Microsoft предлагает бесплатный год расширенных обновлений – поэтому рисковать нет смысла.

Миф 3. Чтобы получить бесплатные обновления, надо передать Microsoft все данные с ПК

Некоторые пользователи считают, что бесплатное участие в программе Extended Security Updates (ESU) требует полной синхронизации данных с серверами Microsoft. На самом деле это не так. За пределами ЕС система просто синхронизирует только настройки Windows через OneDrive, без доступа к личным файлам. А в Европейской экономической зоне благодаря Digital Markets Act пользователи вообще не должны синхронизировать ничего.

Миф 4. Для получения обновлений не нужна учетная запись Microsoft

На самом деле иметь учетную запись Microsoft обязательно – даже если пользователь платит за расширенные обновления. Невозможно создать временный аккаунт и затем вернуться к локальному входу – система регулярно будет проверять, используется ли именно та учетная запись, через которую была оформлена ESU. Это часть политики Microsoft по постепенному переходу на единую систему аккаунтов.

Миф 5. Большинство компьютеров не смогут обновиться до Windows 11

Как сообщает официальный блог Windows 11, новая операционная система имеет более высокие требования к "железу", в частности поддержку TPM 2.0 и современного процессора. Однако многие компьютеры, приобретенных в этом десятилетии, могут перейти на новую ОС – часто нужно лишь активировать TPM 2.0 в BIOS. Ошибочно считать, что "даже новые ПК не подходят": иногда пользователи просто не проверяют параметры системы.

Итак, Windows 10 не исчезнет после 2025 года, но без обновлений оставаться на ней опасно. Microsoft предлагает бесплатную поддержку на год и напоминает, что переход на Windows 11 – это не катастрофа, а обычный этап развития системы.

Какая забытая функция из Windows Vista снова вернется на Windows 11

В тестовых сборках Windows 11 нашли скрытую функцию, которая позволяет устанавливать видео как обои на рабочий стол. Это напоминает Windows Vista, где похожая опция уже существовала более 15 лет назад. В предыдущих версиях Windows 11 для участников Dev и Beta-каналов обнаружили возможность использовать видео файлы как фон рабочего стола.

Особенность заключается в том, что видео запускается при просмотре рабочего стола, но не воспроизводится бесконечно по кругу, чтобы не надоедать пользователю. Сейчас эта функция скрыта и активируется только через специальный инструмент настроек Windows, поэтому ее финальная реализация может отличаться – или же Microsoft вообще откажется от идеи.