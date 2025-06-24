Точки восстановления в Windows 11 теперь сохраняются только 60 дней

Microsoft внесла важное изменение в функцию восстановления системы в Windows 11, сократив срок хранения точек восстановления с 90 до 60 дней. Это изменение, вступившее в действие с обновлением версии 24H2 в июне 2025 года, может затруднить откат системы в случае серьезных сбоев, и пользователям стоит быть готовыми к новым ограничениям.

Что изменилось в функции восстановления системы?

По информации с официальной страницы поддержки Microsoft, начиная с обновления 24H2 для Windows 11, точки восстановления будут храниться не дольше 60 дней вместо предыдущих 90, сообщает 24 Канал.

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Это означает, что пользователи больше не смогут использовать резервные копии, созданные более двух месяцев назад, что может стать проблемой при необходимости восстановления системы после давних сбоев. Это изменение также будет касаться будущих версий Windows 11, включая 25H2, выход которой ожидается осенью 2025 года.

Ограничение повлияет на тех, кто полагается на автоматическое создание точек восстановления перед установкой обновлений. Поскольку система теперь будет удалять старые точки раньше, пользователям рекомендуется чаще создавать резервные копии вручную, чтобы иметь актуальные варианты для восстановления в случае проблем.

Как создать точку восстановления Windows 11 вручную?

Чтобы создать точку восстановления самостоятельно, откройте меню поиска Windows и введите "restore" (или "восстановление"), а затем выберите "Create a restore point" ("Создать точку восстановления"). В открывшемся окне,, на вкладке "System Protection" ("Защита системы") нажмите "Configure" ("Настроить"), включите опцию "Turn on system protection" ("Включить защиту системы") и подтвердите выбор.

После этого можно сразу создать новую точку, присвоив ей уникальное название, например, дату создания, чтобы легче найти нужную запись в будущем.

Стоит помнить, что система все еще будет создавать точки восстановления перед установкой обновлений, но они будут доступны только в течение 60 дней. Если проблема с ОС возникнет позже чем через два месяца после обновления, откат к предыдущему состоянию станет невозможным.

А тем временем пользователи могут опробовать новое меню "Пуск" в Windows 11. Меню стало более адаптивным к размеру экрана, добавлены новые режимы отображения и функцию выбора виджетов на экране блокировки.