Windows 11 до сих пор не дотягивает до своей предшественницы в главном параметре
Источник:Neowin
Microsoft выпустила Windows 11 больше года назад и с тех пор постоянно её совершенствует. С самого начала некоторые пользователи заявляли, что разница с предыдущей версией ощутима слабо. То же самое показывали и тесты. Новые проверки показывают, что ситуация не изменилась.
На мероприятии Architecture Day 2021 Intel поделилась основными деталями дизайна своей архитектуры процессоров Alder Lake и тогда же заявила, что Windows 11 была оптимизирована таким образом, чтобы в полной мере использовать преимущества гибридной архитектуры производительности Alder Lake и новой технологии Thread Director, помогающей планировать задачи в новой операционной системе Microsoft.
Сама Microsoft заверила, что Windows 11 была разработана таким образом, чтобы получить максимальную отдачу от аппаратного обеспечения. Так ли это было? В тот момент нет. Заявления начали подтверждаться только со временем, после обновлений, исправлений и дополнений. Но проблема в том, что Windows 11 только равнялась с Windows 10, а не опережала ее.
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Медленная Windows 11
Возвращаясь к обсуждению гибридных процессоров Intel, PCWorld протестировал процессор Raptor Lake-S Core i9-13900K на Windows 11 22H2 и сравнил его с Windows 10 22H2. Хотя, безусловно, есть примеры, когда Windows 11 оказалась лучше, было также много сценариев, когда это не так, и Windows 10 выходила вперед во многих случаях.
- Вот сравнительные характеристики для редактирования фото и видео. Анализ проведён в программе PugetBench.
Сравнение работы Windows 11 и Windows 10 в программе Adobe Photoshop / Фото PCWorld
Сравнение работы Windows 11 и Windows 10 в программе Adobe Premiere / Фото PCWorld
А это – аналогичные тесты в UL's Procyon:
Сравнение работы Windows 11 и Windows 10 в программах Adobe Photoshop и Lightroom / Фото PCWorld
Сравнение работы Windows 11 и Windows 10 в программе Adobe Premiere / Фото PCWorld
- Далее следуют оценки рендеринга в Cinebench (первое изображение в галерее), тесты процессора, ШИ-тегирование фотографий и производительности кодеков AVC (H.264) в программе Nero Score (второе изображение) и тестирование конвертации или перекодирования видеокодеков в приложении Handbrake (третье изображение).
Тестирование возможностей Windows 11 и Windows 10 / Фото PCWorld
- Последующие проверки производились с браузером Chrome 107, пакетом офисных программ MS Office в программе Procyon, а также тестом Crossmark Enterprise от Bapco.
Тестирование возможностей Windows 11 и Windows 10 / Фото PCWorld
- Еще один не менее важный показатель для Windows – работа в играх. Здесь можно увидеть Metro Exodus, Tomb Raider, Horizon Zero Dawn и другие. Результаты показывают почти идентичную производительность обеих ОС, за исключением Counter-Strike: Global Offensive.
Результаты тестирования Windows 11 и Windows 10 в играх / Фото PCWorld
В целом похоже, что последние версии Windows 11 и Windows 10 все еще "обмениваются ударами друг с другом", как это было еще в самом начале, когда Windows 11 только появилась. Как правило, разница в производительности в ту или иную сторону измеряется однозначным числом.