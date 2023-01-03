Windows 11 до сих пор не дотягивает до своей предшественницы в главном параметре

Microsoft выпустила Windows 11 больше года назад и с тех пор постоянно её совершенствует. С самого начала некоторые пользователи заявляли, что разница с предыдущей версией ощутима слабо. То же самое показывали и тесты. Новые проверки показывают, что ситуация не изменилась.

На мероприятии Architecture Day 2021 Intel поделилась основными деталями дизайна своей архитектуры процессоров Alder Lake и тогда же заявила, что Windows 11 была оптимизирована таким образом, чтобы в полной мере использовать преимущества гибридной архитектуры производительности Alder Lake и новой технологии Thread Director, помогающей планировать задачи в новой операционной системе Microsoft.

Сама Microsoft заверила, что Windows 11 была разработана таким образом, чтобы получить максимальную отдачу от аппаратного обеспечения. Так ли это было? В тот момент нет. Заявления начали подтверждаться только со временем, после обновлений, исправлений и дополнений. Но проблема в том, что Windows 11 только равнялась с Windows 10, а не опережала ее.

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Медленная Windows 11

Возвращаясь к обсуждению гибридных процессоров Intel, PCWorld протестировал процессор Raptor Lake-S Core i9-13900K на Windows 11 22H2 и сравнил его с Windows 10 22H2. Хотя, безусловно, есть примеры, когда Windows 11 оказалась лучше, было также много сценариев, когда это не так, и Windows 10 выходила вперед во многих случаях.

Вот сравнительные характеристики для редактирования фото и видео. Анализ проведён в программе PugetBench.



Сравнение работы Windows 11 и Windows 10 в программе Adobe Photoshop / Фото PCWorld



Сравнение работы Windows 11 и Windows 10 в программе Adobe Premiere / Фото PCWorld

А это – аналогичные тесты в UL's Procyon:



Сравнение работы Windows 11 и Windows 10 в программах Adobe Photoshop и Lightroom / Фото PCWorld



Сравнение работы Windows 11 и Windows 10 в программе Adobe Premiere / Фото PCWorld

Далее следуют оценки рендеринга в Cinebench (первое изображение в галерее), тесты процессора, ШИ-тегирование фотографий и производительности кодеков AVC (H.264) в программе Nero Score (второе изображение) и тестирование конвертации или перекодирования видеокодеков в приложении Handbrake (третье изображение).

Тестирование возможностей Windows 11 и Windows 10 / Фото PCWorld

Последующие проверки производились с браузером Chrome 107, пакетом офисных программ MS Office в программе Procyon, а также тестом Crossmark Enterprise от Bapco.

Тестирование возможностей Windows 11 и Windows 10 / Фото PCWorld

Еще один не менее важный показатель для Windows – работа в играх. Здесь можно увидеть Metro Exodus, Tomb Raider, Horizon Zero Dawn и другие. Результаты показывают почти идентичную производительность обеих ОС, за исключением Counter-Strike: Global Offensive.



Результаты тестирования Windows 11 и Windows 10 в играх / Фото PCWorld

В целом похоже, что последние версии Windows 11 и Windows 10 все еще "обмениваются ударами друг с другом", как это было еще в самом начале, когда Windows 11 только появилась. Как правило, разница в производительности в ту или иную сторону измеряется однозначным числом.