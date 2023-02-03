Microsoft пересмотрит свой подход к разработке операционных систем уже в Windows 12: вот как это будет

Microsoft собирается пересмотреть свой подход к созданию операционных систем. Windows 12, релиз которой состоится достаточно скоро, будет полностью опираться на возможности искусственного интеллекта, чего нет у других платформ, в том числе macOS и Linux.

Microsoft инвестировала 10 миллиардов долларов в компанию OpenAI, которая является разработчиком нейросетевого чат-бота ChatGPT, в последнее время невероятно популярного. В перспективе он может заменить собой поисковики или значительно улучшить их качество. Компания собирается внедрить его и в Windows.

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Как это будет

Релиз Windows 12 может состояться ориентировочно в 2024 году.

Нейросети в этой ОС будут применяться повсеместно, в частности, планируется интегрировать их во встроенные функции и приложения. Технологии OpenAI, прежде всего, найдут применение в облачных сервисах Microsoft 365, что упростит создание документов и совместную работу с файлами.

Не исключено, что зачатки нейросетевого интерфейса будут обкатаны сначала на пользователях Windows 11. Через несколько месяцев выйдет большое обновление этой операционной системы, и там наверняка можно ожидать новейшие ИИ-технологии.

Известно, что Microsoft уже использует некоторые возможности искусственного интеллекта в продуктах – например, в Skype нейросети позволяют заменить фон во время общения в видеочате и переводят вещание пользователей на язык, понимаемый их собеседником, в реальном времени, генерируя голос реальных людей. Кроме того, Microsoft планирует встроить ChatGPT в свою поисковую систему Bing, что позволит найти нужную информацию быстрее, эффективнее и более подробно отвечать на запросы пользователей.