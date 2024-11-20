Microsoft выпустит аналог Mac mini, который будет транслировать Windows из облака

Microsoft планирует в следующем году выпустить новый специально созданный миниатюрный компьютер для своего облачного сервиса Windows 365. Названное Windows 365 Link, это устройство действует как небольшой клиентский ПК для подключения к серверу и потоковой передачи облачной версии Windows 11 на ваш монитор.

Детали и характеристики

Устройство Link разработано как компактный, безвентиляторный и простой в использовании облачный ПК для ваших локальных мониторов и периферийных устройств. Он должен стать идеальным компаньоном для Windows 365 от Microsoft, которая позволяет компаниям переводить сотрудников на виртуальные машины, существующие в облаке и могут безопасно транслироваться на различные устройства, сообщает 24 Канал со ссылкой на Microsoft.

Смотрите также Илон Маск на пути мести: миллиардер добавил в свой иск против OpenAI корпорацию Microsoft

Мы хотим сделать доступ к облачному ПК максимально простым и эффективным. Наша цель состоит в том, чтобы само устройство было максимально прозрачным, поэтому мы минимизировали для вас шаги от настройки до входа в систему, передачи и перехода,

– говорит руководитель подразделения Windows и Surface в Microsoft Паван Давулури.

Такому компьютеру вентиляторы и большие размеры действительно не нужны, ведь фактически он используется только для приема видеоряда. Вы не устанавливаете операционную систему Windows на компьютер, так же, как и программы. Все происходит в облаке на мощных серверах компании, а вы получаете к ним удаленный доступ через интернет. Таким образом, Link – это лишь своеобразный приемник, к которому вам нужно подключить ваш монитор, клавиатуру и мышь.

Это весьма удобно, если вы хотите дать доступ к корпоративным данным новому работнику, быстро его забрать, внести какие-то изменения и тому подобное. Работник тем временем может зайти на свой персональный Windows-аккаунт с любого компьютера, а не только с конкретного.

Презентационный ролик Windows 365 Link: видео

А что по конфиденциальности

Компания обещает, что Windows 365 Link является безопасным по своей конструкции, используя все предыдущие наработки корпорации по блокировке Windows и даже консоли Xbox, чтобы защитить ее от хакеров. Это означает, что она не будет запускать ничего локального на устройстве. Дэвид Уэстон, вице-президент по корпоративной и операционной безопасности Microsoft, называет облачную Windows "суперзащищенной".

Link также будет считаться одним из устройств семейства Copilot Plus от Microsoft. До сих пор это касалось только линейки ноутбуков от разных производителей. Copilot Plus – это приспособленные к искусственному интеллекту компьютеры, которые имеют встроенные ИИ функции, например, кнопки для быстрого вызова помощника.

Windows 365 Link сейчас находится в режиме предварительного просмотра и станет доступным на некоторых рынках по цене 349 долларов в апреле 2025 года.



Windows 365 Link / Фото Microsoft

Железо

Link загружается за считанные секунды, может мгновенно выходить из сна и использует собственные чипы для обработки видео для Microsoft Teams или Webex от Cisco. Microsoft пока что не раскрывает полных спецификаций Windows 365 Link, но устройство будет оснащено процессором Intel, который пока что не разглашается, 8 гигабайтами оперативной памяти и 64 гигабайтами памяти для хранения данных.

Внутренние компоненты на самом деле не имеют никакого значения, поскольку он разработан как портал к более мощному облачному компьютеру. Таким образом, здесь нет видеокарты, нейронного чипа, и других важных компонентов, типичных для компьютеров.

Он имеет два порта USB-A 3.2 и один порт USB-C 3.2 на задней панели, а также по одному порту DisplayPort и HDMI и возможность подключения к сети Ethernet. На передней панели есть один порт USB-A 3.2, а для беспроводного подключения Microsoft также предусмотрела модули Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3.