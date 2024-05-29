Apple анонсировала конференцию WWDC: когда пройдет и чего мы от нее ожидаем

Apple подтвердила детали ключевых докладов на конференции для разработчиков WWDC, которая ожидается уже в следующем месяце. Как и сообщалось ранее, основное внимание будет уделено искусственному интеллекту в составе iOS 18.

WWDC 2024

Согласно анонсу, компания будет проводить презентации и другие мероприятия с 10 по 14 июня. Ключевая речь состоится в первый день. В общем событие ориентировано больше на разработчиков программного обеспечения, которые создают свой софт для продуктов Apple, но обычным пользователям это также будет интересно, поскольку дает представление о том, чего ждать в будущем операционных систем и программ самой компании.

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Как и ожидалось, презентация готовит множество новостей, сосредоточенных на искусственном интеллекте.

Apple представит последние обновления своих программных платформ: операционные системы iOS 18, iPadOS 18, macOS 15, visionOS 2 и другие будут подробно описаны, а первые бета-версии для разработчиков этих новых выпусков должны быть выпущены вскоре после этого.

Как мы знаем, компания заключила соглашение с OpenAI, которая предусматривает привлечение ChatGPT. Поэтому можно ожидать, что нам раскроют конкретные функции, которые будут внедрены в этом году в операционных системах. Вероятно, это будет как минимум встроенный чат-бот, а также множество возможностей генерирования того или иного контента на устройствах.

Кроме того, можно ожидать на собственные ИИ-разработки компании. Хотя она, согласно слухам, отказалась от создания своего чат-бота, можно не сомневаться, что нас ждут новые ИИ-функции камеры, обработки изображений, настройки операционных систем и прочее.

Конечно же, мы также ждем обновленную Siri на базе генеративного искусственного интеллекта.

Доклад состоится в 10 утра по североамериканскому времении будет транслироваться в прямом эфире на сайте apple.com, в приложении Apple Developer, на Apple TV и на канале Apple в YouTube

Как и в последние годы, личное присутствие на WWDC будет ограничено приглашенными представителями прессы и разработчиками, которые выиграли в лотерею WWDC.

Сразу после доклада в 13:00 (20:00 в Украине) начнется доклад "Состояние платформ", который также можно будет посмотреть в прямом эфире.

Что касается следующих дней, то они традиционно выделены для других целей, которые в основном не получат трансляций. Это, например, взаимодействие с разработчиками, консультации с экспертами Apple по новым функциям и прочее. Кроме того, ожидается традиционное награждение финалистов Apple Design Award 2024. Награда Apple Design Awards отмечает уникальные достижения в дизайне приложений и игр.