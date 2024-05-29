WWDC 2024

Згідно з анонсом, компанія проводитиме презентації та інші заходи з 10 по 14 червня. Ключова промова відбудеться в перший день. Загалом подія орієнтована більше на розробників програмного забезпечення, які створюють свій софт для продуктів Apple, але звичайним користувачам це також буде цікаво, оскільки дає уявлення про те, чого чекати в майбутньому операційних систем і програм самої компанії.

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Як і очікувалось, презентація готує безліч новин, зосереджених на штучному інтелекті.

Apple представить останні оновлення своїх програмних платформ: операційні системи iOS 18, iPadOS 18, macOS 15, visionOS 2 та інші будуть детально описані, а перші бета-версії для розробників цих нових випусків повинні бути випущені незабаром після цього.

Як ми знаємо, компанія уклала угоду з OpenAI, яка передбачає залучення ChatGPT. Тож можна очікувати, що нам розкриють конкретні функції, які будуть впроваджені цього року в операційних системах. Імовірно, це буде як мінімум вбудований чат-бот, а також безліч можливостей генерування того чи іншого контенту на пристроях.

Крім того, можна очікувати на власні ШІ-розробки компанії. Хоча вона, згідно з чутками, відмовилась від створення свого чат-бота, можна не сумніватися, що нас чекають нові ШІ-функції камери, обробки зображень, налаштування операційних систем та інше.

Звісно ж, ми також чекаємо на оновлену Siri на базі генеративного штучного інтелекту.

Доповідь відбудеться о 10 ранку за північноамериканським часом (17:00 в Україні) і буде транслюватися в прямому ефірі на сайті apple.com, у додатку Apple Developer, на Apple TV та на каналі Apple в YouTube.

Як і в останні роки, особиста присутність на WWDC буде обмежена запрошеними представниками преси та розробниками, які виграли в лотерею WWDC.

Одразу після доповіді о 13:00 (20:00 в Україні) розпочнеться доповідь "Стан платформ", яку також можна буде переглянути в прямому ефірі.

Що стосується наступних днів, то вони традиційно виділені для інших цілей, які здебільшого не отримають трансляцій. Це, наприклад, взаємодія з розробниками, консультації з експертами Apple щодо нових функцій та інше. Крім того, очікується традиційне нагородження фіналістів Apple Design Award 2024. Нагорода Apple Design Awards відзначає унікальні досягнення в дизайні додатків та ігор.