Xiaomi представила флагманский 10-гигабитный роутер с вентилятором

На недавнем мероприятии в Китае компания Xiaomi представила не только новые флагманские смартфоны и переносную электронику, но и свой первый мини-ПК и флагманский роутер Xiaomi 10 Gigabit Router. Последняя новинка снабжена весьма производительной начинкой для подобного класса устройств с поддержкой NFC.

В базе Xiaomi 10 Gigabit Router употребляется четырехъядерный процессор Qualcomm на ядрах ARM Cortex-A73, работающий на частоте 2,2 ГГц. Устройство также получило 2 Гбайт оперативной памяти.

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Такая аппаратная платформа позволяет новинке поддерживать одновременное подключение до 1000 устройств. Для того чтобы начинка маршрутизатора не перегревалась, в него добавили активное охлаждение с вентилятором.



Xiaomi 10 Gigabit Router / Фото Xiaomi

Размеры Xiaomi 10 Gigabit Router составляют 270×270×174 миллиметров. Он имеет четыре Ethernet-порта со скоростью 2,5 Гбит/с каждый и один порт на 10 Гбит/с. Также устройство имеет USB-разъем 3.0 и оптический порт на 10 Гбит/с.



Характеристики Xiaomi 10 Gigabit Router / Фото Xiaomi



Xiaomi 10 Gigabit Router работает в трех диапазонах: 2,4, 5,2 и 5,8 ГГц (5G Game), при которых он способен обеспечить скорости до 1376,4, 5764,8 и 2882,4 Мбит/с соответственно. Именно так получаются суммарные 10 Гбит/с. Также отмечается поддержка полосы пропускания шириной 160 МГц.

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Цена роутера

Для Xiaomi 10 Gigabit Router заявляется гарантия изготовителя в один год. В Китае новинку оценили примерно в 260 долларов.