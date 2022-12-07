Xiaomi назвала новую дату главной презентации года: что покажут

Xiaomi должна была провести масштабную презентацию новых продуктов 1 декабря, однако отменила ее в последний момент. Теперь компания сообщила новую дату.

Отметим, что производитель официально не называл причину отмены, однако источники китайских СМИ говорят, что это произошло из-за смерти бывшего лидера Китая Цзян Цзэминя 30 ноября. Вместе с Xiaomi свое мероприятие перенесла и компания iQOO, которое планировалось на 2 декабря.

Ранее Презентация смартфонов Xiaomi 13 и 13 Pro отменена из-за смерти бывшего главы Китая

Новая дата

Теперь на сайте официального магазина Xiaomi появилась информация, что презентация состоится 11 декабря, то есть в воскресенье.

В этот день главное внимание будет приковано к смартфонам Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro. Ожидается, что младшая модель будет использовать 6,36-дюймовый плоский экран производства Samsung, а у старшей будет 6,73-дюймовый изогнутый дисплей от той же компании. Телефоны получат Snapdragon 8 Gen 2, камеру Leica, динамики Harman Kardon и защиту IP68. Дизайн новинок слили в сеть еще задолго до намеченного анонса и он несколько напоминает iPhone.

Также по слухам компания представит новые умные часы Xiaomi Watch S2, новый флагманский роутер и наушники Xiaomi Buds 4.

Наконец, на презентации точно покажут новую MIUI 14, фирменную оболочку для смартфонов компании, построенную, вероятно, на актуальном Android 13. Здесь обещают меньше системных предустановленных приложений, больше практических функций, новый дизайн и более плавную и стабильную работу системы.