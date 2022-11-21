Многие смартфоны компании Xiaomi проходят схожий маркетинговый путь перед своим выходом на рынок. В частности, в какой-то момент они попадают в руки Лу Вейбинга, главы компании, и тот пишет хвалебные сообщения о новинке в своих соцсетях. Аналогичным образом начали рекламировать и следующий флагман Xiaomi 13.

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Страшная мощность Xiaomi 13

Директор компании написал в китайской соцсети Weibo, что "смартфоны серии Xiaomi 13 получились настолько мощными, что их конфигурация может испугать пользователей" . Конечно же, подобные заявления делаются для привлечения максимального внимания к новинкам, которые должны быть представлены в ближайшее время. Реальная же ситуация вряд ли будет сильно отличаться от флагманов конкурентов.

Лу Вейбинг не раскрыл никаких характеристик, однако согласно последним слухам, поступившим от инсайдера Digital Chat Station, смартфон станет первым устройством на базе однокристальной системы Snapdragon 8 Gen 2.

На прошлой неделе Qualcomm официально представила новую флагманскую однокристальную систему Snapdragon 8 Gen 2, а Xiaomi сразу объявила, что выпустит первый смартфон на этой платформе. Подробнее об этом процессоре мы писали в отдельном материале.

Упоминается также экран с разрешением 2K.

Смартфон будет поддерживать быструю зарядку мощностью 120 ватт.

Наконец, инсайдер заявил, что смартфон получит новый датчик изображения Sony серии IMX8 разрешением около 50 мегапикселей с оптической стабилизацией изображения .

. Судя по всему, после экспериментов с изогнутыми экранами в предыдущих флагманах компания решила вернуться к плоскому экрану в Xiaomi 13.

Размер экрана увеличится по сравнению с предыдущим поколением, но несущественно: если у Xiaomi 12 установлен экран диагональю 6,28 дюйма, то Xiaomi 13 получит дисплей диагональю 6,36 дюйма.

Емкость аккумулятора может составлять от 4500 до 5000 миллиампер-часов.



Так может выглядеть Xiaomi 13 / Фото Digital Chat Station

Ожидается, что новинку представят официально уже к концу ноября. Цена пока неизвестна.