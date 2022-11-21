Багато смартфонів компанії Xiaomi проходять схожий маркетинговий шлях перед своїм виходом на ринок. Зокрема, в якийсь момент вони потрапляють до рук Лу Вейбінга, глави компанії, і той робить схвальні дописи про новинку в своїх соцмережах. Аналогічним чином почали рекламувати й наступний флагман Xiaomi 13.

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Страшна потужність Xiaomi 13

Директор компанії написав у китайській соцмережі Weibo, що "смартфони серії Xiaomi 13 вийшли настільки потужними, що їх конфігурація може налякати користувачів". Звичайно ж, подібні заяви робляться для залучення максимальної уваги до новинок, які повинні бути представлені найближчим часом. Реальна ж ситуація навряд чи сильно відрізнятиметься від флагманів конкурентів.

Лу Вейбінг не розкрив жодних характеристик, однак згідно з останніми чутками, які надійшли від інсайдера Digital Chat Station, смартфон стане першим пристроєм на базі однокристальної системи Snapdragon 8 Gen 2.

Минулого тижня Qualcomm офіційно представила нову флагманську однокристальну систему Snapdragon 8 Gen 2, а Xiaomi відразу оголосила, що вона випустить перший смартфон на цій платформі. Детальніше про цей процесор ми писали в окремому матеріалі.

Згадується також екран з роздільною здатністю 2K.

Смартфон нібито підтримуватиме швидку зарядку потужністю 120 ватів.

Нарешті, інсайдер заявив, що смартфон отримає новий датчик зображення Sony серії IMX8 роздільною здатністю близько 50 мегапікселів з оптичною стабілізацією зображення .

. Судячи з усього, після експериментів з вигнутими екранами у попередніх флагманах, компанія вирішила повернутися до плоского екрана в Xiaomi 13.

Розмір екрана збільшиться порівняно з попереднім поколінням, але несуттєво: якщо в Xiaomi 12 встановлено екран діагоналлю 6,28 дюйма, то Xiaomi 13 отримає дисплей діагоналлю 6,36 дюйма.

Ємність акумулятора може становити від 4500 до 5000 міліампер-годин.



Так може виглядати Xiaomi 13 / Фото Digital Chat Station

Очікується, що новинку представлять офіційно вже до кінця листопада. Ціна поки невідома.