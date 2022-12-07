Зазначимо, що виробник офіційно не називав причину скасування, однак джерела китайських ЗМІ кажуть, що це сталося через смерть колишнього лідера Китаю Цзян Цземіня 30 листопада. Разом із Xiaomi свій захід перенесла й компанія iQOO, який планувався на 2 грудня.

Раніше Презентацію смартфонів Xiaomi 13 та 13 Pro скасовано через смерть колишнього глави Китаю

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Тепер на сайті офіційного магазину Xiaomi з'явилася інформація про те, що презентація відбудеться 11 грудня, тобто в неділю.

У цей день головна увага буде прикута до смартфонів Xiaomi 13 і Xiaomi 13 Pro. Очікується, що молодша модель використовуватиме 6,36-дюймовий плаский екран виробництва Samsung, а старша матиме 6,73-дюймовий вигнутий дисплей від тієї ж компанії. Телефони отримають Snapdragon 8 Gen 2, камеру Leica, динаміки Harman Kardon та захист IP68. Дизайн новинок злили в мережу ще задовго до наміченого анонсу і він дещо нагадує iPhone.

Також за чутками компанія представить новий розумний годинник Xiaomi Watch S2, новий флагманський роутер та навушники Xiaomi Buds 4.

Нарешті, на презентації точно покажуть нову MIUI 14, фірмову оболонку для смартфонів компанії, побудовану, ймовірно, на актуальному Android 13. Тут обіцяють менше системних попередньо встановлених застосунків, більше практичних функцій, новий дизайн та плавнішу й стабільнішу роботу системи.