Xiaomi назвала дату випуску MIUI 14: обіцяють 4 основні покращення

29 ноября 2022 , 13:00
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Weibo

Генеральний директор компанії Лей Цзюнь опублікував на своїй сторінці офіційний постер оболонки MIUI 14. Його він супроводив коментарем, у якому також згадав майбутній флагманський смартфон.

Згідно з постером, презентація нової оболонки, побудованої на актуальному Android 13, відбудеться 1 грудня. Першим смартфоном, який поставлятиметься з MIUI 14 з коробки буде Xiaomi 13, який представлять у той же день.

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Чого чекати

Згідно з інформацією, розкритою Джином Фаном з команди розробників MIUI, нова оболонка MIUI 14 матиме чотири основні поліпшення:

  • Менше системних попередньо встановлених застосунків.
  • Більше практичних функцій.
  • Новий дизайн.
  • Плавнішу і стабільнішу роботу системи.


Офіційний постер оболонки MIUI 14 супроводжувався словами: "Рік очікування, одна інновація, один старт! MIUI 14 – нове життя" / Фото Лей Цзюнь

Повідомляється, що попередньо встановлені додатки в новій системі можна буде видаляти, залишивши тільки найнеобхідніші, включно з телефонними дзвінками, текстовими повідомленнями, годинником і магазином додатків.

З точки зору призначеного для користувача інтерфейсу, нова система буде простішою і логічнішою, щоб зробити управління для користувачів зручнішим.

Нагадаємо, раніше мережею поширилися чутки, що у MIUI 14 Xiaomi видалить всю рекламу зі своїх смартфонів. Банери багато років були причиною нарікань користувачів, хоч їх і можна було вимкнути, якщо добре поритись у налаштуваннях. 

Хто отримає

Поки що список смартфонів, які отримають оболонку, виглядає так:

  • Redmi Note 11T Pro
  • Redmi K40 Pro
  • Redmi 10A
  • Redmi Note 11 SE
  • Mi 11i HyperCharge
  • Mi 12 Pro
  • POCO F3
  • Mi 12 Lite
  • Mi 11X Pro
  • POCO X4 GT
  • Mi Pro 5G
  • Mi Pad 5 Pro 12.4"
  • Redmi Note 11R 5G
  • Mi 11i
  • Redmi Note 12 5G
  • Mi 12X
  • Mi 11
  • Mi 11 Pro
  • Redmi K50i
  • Redmi K40 Gaming
  • Redmi Note 11T Pro+
  • Xiaomi CIVI 2
  • Redmi K50 Pro
  • POCO F3GT
  • Mi 11 Lite 5G
  • Redmi K50 Gaming
  • Mi 11 Ultra
  • Redmi Note 10T 5G I 10 Lite (Индия)
  • Redmi Note 11 Pro 5G
  • Redmi Note 8 (2021)
  • Mi 12 Pro (Dimensity)
  • Redmi Note 10 Pro (Китай)
  • Mi MIX 4
  • Xiaomi CIVI 1S
  • Mi Pad 5
  • Redmi Note 11SE Pro
  • Mi 12T
  • POCO M4
  • POCO M4 5G
  • POCO M3 Pro 5G
  • Redmi Note 11SE
  • Mi 12S
  • Mi 12
  • Mi 12S Pro
  • Redmi K50
  • Mi 12T Pro
  • Mi MIX FOLD
  • POCO X3 GT
  • Redmi Note 10
  • Mi 11T | Pro
  • Mi MIX Fold 2
  • Mi 11X
  • POCO F4 GT
  • Redmi Note 12 Racing
  • Redmi Note 11 4G
  • POCO M4 Pro
  • POCO M5
  • POCO X3
  • Redmi K40
  • POCO X4 Pro 5G
  • Redmi 10 Prime
  • Redmi 10 2022
  • Redmi K50 Ultra
  • Redmi 10C
  • POCO X3 NFC
  • Mi 11 Lite 5G NE
  • Redmi 10
  • Redmi Note 12 Pro+
  • Redmi Note 11 NFC
  • Xiaomi CIVI
  • Redmi Note 11 Pro+ 5G
  • Redmi Note 10 Pro
  • Redmi Note 11S 5G
  • Redmi Note 11 5G
  • POCO F4 5G
  • Redmi Note 12 Pro
  • Redmi K40S
  • POCO M5s
  • Mi 11 Lite
  • Mi 12S Ultra
  • POCO C40
  • Redmi Note 11
  • POCO X3 Pro
  • Redmi Note 10T
  • Redmi Note 11 5G
  • Mi Pro
  • Redmi Note 10 5G
Автор: Олександр Гайдамашко