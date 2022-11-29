Xiaomi назвала дату випуску MIUI 14: обіцяють 4 основні покращення

Генеральний директор компанії Лей Цзюнь опублікував на своїй сторінці офіційний постер оболонки MIUI 14. Його він супроводив коментарем, у якому також згадав майбутній флагманський смартфон.

Згідно з постером, презентація нової оболонки, побудованої на актуальному Android 13, відбудеться 1 грудня. Першим смартфоном, який поставлятиметься з MIUI 14 з коробки буде Xiaomi 13, який представлять у той же день.

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Чого чекати

Згідно з інформацією, розкритою Джином Фаном з команди розробників MIUI, нова оболонка MIUI 14 матиме чотири основні поліпшення:

Менше системних попередньо встановлених застосунків.

Більше практичних функцій.

Новий дизайн.

Плавнішу і стабільнішу роботу системи.



Офіційний постер оболонки MIUI 14 супроводжувався словами: "Рік очікування, одна інновація, один старт! MIUI 14 – нове життя" / Фото Лей Цзюнь

Повідомляється, що попередньо встановлені додатки в новій системі можна буде видаляти, залишивши тільки найнеобхідніші, включно з телефонними дзвінками, текстовими повідомленнями, годинником і магазином додатків.

З точки зору призначеного для користувача інтерфейсу, нова система буде простішою і логічнішою, щоб зробити управління для користувачів зручнішим.

Хто отримає

Нагадаємо, раніше мережею поширилися чутки , що у MIUI 14 Xiaomi. Банери багато років були причиною нарікань користувачів, хоч їх і можна було вимкнути, якщо добре поритись у налаштуваннях.

Поки що список смартфонів, які отримають оболонку, виглядає так: