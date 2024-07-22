Xiaomi представляет "гиперспортивную" версию своего первого электромобиля

Китайский производитель смартфонов Xiaomi, который недавно вышел на рынок машин с моделью SU7, теперь представил новую версию своего 4-дверного электромобиля SU7 Ultra, который имеет целью стать самым быстрым 4-дверным автомобилем в мире, как на бензине, так и на электричестве.

Что предложит Xiaomi SU7 Ultra

Базовый Xiaomi SU7 очень быстро завоевал популярность как доступный электрический спорткар в формате, подобном Porsche Taycan. Пока он доступен только в Китае, но имеет привлекательную цену 215 900 юаней, или чуть менее 30 тысяч долларов США, за 299-сильную базовую модель. Модернизированная модель "Max" доступна по базовой цене около 41 тысячи долларов США, с 673 лошадиных сил и улучшенными характеристиками в целом.

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Первый автомобиль от компании был распродан сразу после презентации. За одну ночь на него сформировался семимесячный лист ожидания на основе около 50 000 заказов. Он также получил положительные отзывы, хотя качество и долговечность были несколько под вопросом.

Но теперь Xiaomi поднимает ставки, демонстрируя новый прототип версии "Ultra", с экстремальными характеристиками гиперкара, которые выходят далеко за рамки того, на что способен SU7 Max.



Xiaomi SU7 Ultra / Фото Xiaomi

Мощность нового SU7 Ultra более чем вдвое превышает мощность версии Max и составляет 1548 лошадиных сил. Это обеспечивается сразу тремя двигателями — двумя новыми V8s и одним V6s.

С такой мощностью вы сможете разгоняться от 0-100 километров в час за 1,97 секунды, а от 0-200 – за 5,96 секунды.

Максимальная скорость – 350 километров в час .

. При весе 1900 килограммов его не назовешь особо стройным. Но он все еще легкий по сравнению со многими сверхмощными гиперкарами, существующими сегодня.

Все кузовные панели изготовлены из углеродного волокна для уменьшения веса . Предположительно, это добавит автомобилю немалых затрат.

. Предположительно, это добавит автомобилю немалых затрат. Он шире и длиннее, чем SU7 Max, с модифицированными кузовными панелями для улучшения аэродинамики и охлаждения, а также большим крылом сзади.



Двигатель Xiaomi SU7 Ultra / Фото Xiaomi

Пока неизвестно, насколько большая батарея, но версия Max имеет батарею CATL Qilin емкостью в 101 киловатт-час. Ultra использует новый Qilin II от CATL, который, как утверждается, способен заряжаться от нуля до полного заряда за 12 минут, если он подключен к достаточно мощному зарядному устройству.



Xiaomi SU7 Ultra / Фото Xiaomi



Xiaomi SU7 Ultra / Фото Xiaomi



Xiaomi SU7 Ultra / Фото Xiaomi



Xiaomi SU7 Ultra / Фото Xiaomi

Xiaomi хочет, чтобы SU7 Ultra стал самым быстрым 4-дверным автомобилем, из когда-либо созданных. Компания планирует вывести автомобиль на гоночную трассу в октябре, чтобы попытаться установить лучший круг.

Xiaomi еще не объявила о цене. Сейчас автомобиль называют "прототипом". Поэтому нам придется подождать.

Xiaomi SU7 Ultra / Фото Xiaomi