Xiaomi прощается с MIUI: на что заменили легендарную оболочку

Компания Xiaomi официально завершила поддержку фирменной оболочки MIUI, которая много лет была одной из самых популярных надстроек над Android. Ее место постепенно занимает универсальная система HyperOS, созданная для объединения смартфонов, умной техники и даже электромобилей.

Об этом сообщает портал Gizmochina.

Когда "убили" MIUI?

После многолетней истории развития Xiaomi окончательно прекратила обновление MIUI. В 2026 году новые патчи получили только два бюджетных смартфона – Redmi A2 і Redmi A2+, на которых ранее установили Android 13. После серии небольших апдейтов поддержка этих моделей завершилась 24 марта 2026 года, что фактически поставило точку в жизненном цикле оболочки.

Краткая история MIUI

MIUI стала первым по-настоящему знаковым продуктом компании задолго до того, как Xiaomi начала выпускать собственные смартфоны. Она дебютировала еще в августе 2010 года как кастомная прошивка на базе Android 2.2 Froyo для устройств других производителей.

Сообщество быстро оценило ее возможности: регулярные бета-обновления, экспериментальные функции, поддержку root-доступа и широкую кастомизацию.

Оболочка предлагала значительно больше настроек, чем "чистый" Android. Впоследствии в ней появились фирменные приложения для звонков, сообщений, заметок, музыки и галереи. Одной из ключевых особенностей стал собственный движок тем, который позволял менять иконки, шрифты, звуки, экраны блокировки и элементы интерфейса – в то время конкуренты такого не предлагали.

Среди других интересных нововведений была возможность клонирования и сокрытия приложений, их блокировки, а также встроенная запись звонков.

С ростом популярности MIUI Xiaomi начала выпускать смартфоны под брендом Mi, сначала на китайском рынке, а затем в Индии и по всему миру. Количество пользователей оболочки стремительно росло: от более 100 миллионов в 2015 году до 200 миллионов в 2018-м, 300 миллионов в 2019-м и 400 миллионов в начале 2021 года.

Уже в ноябре того же года аудитория превысила 500 миллионов активных пользователей ежемесячно. На пике популярности около 15% населения мира пользовались смартфонами Xiaomi, Redmi и Poco с MIUI.

Почему Xiaomi отказалась от MIUI и чем ее заменят?

С развитием экосистемы компания столкнулась с трудностями. Подключение сотен миллионов устройств в более чем 200 категориях – от умных колонок и кондиционеров до электромобилей – требовало новой платформы. Разные стеки прошивок затрудняли унификацию и совместимость техники.

Именно поэтому в октябре 2023 года Xiaomi объявила о переходе на новую операционную систему HyperOS. Уже через несколько дней после анонса на рынок вышел флагман Xiaomi 14 с предустановленной новой системой.

Работу над HyperOS компания начала еще в 2014 году. Сегодня она позиционируется как человекоцентричная ОС, сочетающая Android с собственной платформой Xiaomi Vela IoT на базе ядра Linux. Новая система занимает меньше памяти, обеспечивает более высокую производительность и стабильность работы.

Главная идея HyperOS – создание единой среды для персональной электроники, умного дома и автомобилей. Одним из ключевых элементов стала технология HyperConnect, которая отвечает за мгновенное обнаружение и взаимодействие устройств в сети, как объясняет XiaomiTime.

Благодаря этому смартфон может выступать цифровым ключом от автомобиля, передавать изображение с камеры на телевизор или управлять элементами умного дома без сложных настроек.