Смотрите также Xiaomi готовится перевернуть мобильный рынок: компания меняет стратегию выпуска смартфонов

Когда "убили" MIUI?

После многолетней истории развития Xiaomi окончательно прекратила обновление MIUI. В 2026 году новые патчи получили только два бюджетных смартфона – Redmi A2 і Redmi A2+, на которых ранее установили Android 13. После серии небольших апдейтов поддержка этих моделей завершилась 24 марта 2026 года, что фактически поставило точку в жизненном цикле оболочки.

Краткая история MIUI

MIUI стала первым по-настоящему знаковым продуктом компании задолго до того, как Xiaomi начала выпускать собственные смартфоны. Она дебютировала еще в августе 2010 года как кастомная прошивка на базе Android 2.2 Froyo для устройств других производителей.

Сообщество быстро оценило ее возможности: регулярные бета-обновления, экспериментальные функции, поддержку root-доступа и широкую кастомизацию.

Оболочка предлагала значительно больше настроек, чем "чистый" Android. Впоследствии в ней появились фирменные приложения для звонков, сообщений, заметок, музыки и галереи. Одной из ключевых особенностей стал собственный движок тем, который позволял менять иконки, шрифты, звуки, экраны блокировки и элементы интерфейса – в то время конкуренты такого не предлагали.

Среди других интересных нововведений была возможность клонирования и сокрытия приложений, их блокировки, а также встроенная запись звонков.

С ростом популярности MIUI Xiaomi начала выпускать смартфоны под брендом Mi, сначала на китайском рынке, а затем в Индии и по всему миру. Количество пользователей оболочки стремительно росло: от более 100 миллионов в 2015 году до 200 миллионов в 2018-м, 300 миллионов в 2019-м и 400 миллионов в начале 2021 года.

Уже в ноябре того же года аудитория превысила 500 миллионов активных пользователей ежемесячно. На пике популярности около 15% населения мира пользовались смартфонами Xiaomi, Redmi и Poco с MIUI.

Почему Xiaomi отказалась от MIUI и чем ее заменят?

С развитием экосистемы компания столкнулась с трудностями. Подключение сотен миллионов устройств в более чем 200 категориях – от умных колонок и кондиционеров до электромобилей – требовало новой платформы. Разные стеки прошивок затрудняли унификацию и совместимость техники.

Именно поэтому в октябре 2023 года Xiaomi объявила о переходе на новую операционную систему HyperOS. Уже через несколько дней после анонса на рынок вышел флагман Xiaomi 14 с предустановленной новой системой.

Работу над HyperOS компания начала еще в 2014 году. Сегодня она позиционируется как человекоцентричная ОС, сочетающая Android с собственной платформой Xiaomi Vela IoT на базе ядра Linux. Новая система занимает меньше памяти, обеспечивает более высокую производительность и стабильность работы.

Главная идея HyperOS – создание единой среды для персональной электроники, умного дома и автомобилей. Одним из ключевых элементов стала технология HyperConnect, которая отвечает за мгновенное обнаружение и взаимодействие устройств в сети, как объясняет XiaomiTime.

Благодаря этому смартфон может выступать цифровым ключом от автомобиля, передавать изображение с камеры на телевизор или управлять элементами умного дома без сложных настроек.