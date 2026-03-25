Коли "вбили" MIUI?

Після багаторічної історії розвитку Xiaomi остаточно припинила оновлення MIUI. У 2026 році нові патчі отримали лише два бюджетні смартфони – Redmi A2 і Redmi A2+, на яких раніше встановили Android 13. Після серії невеликих апдейтів підтримка цих моделей завершилася 24 березня 2026 року, що фактично поставило крапку в життєвому циклі оболонки.

Коротка історія MIUI

MIUI стала першим по-справжньому знаковим продуктом компанії задовго до того, як Xiaomi почала випускати власні смартфони. Вона дебютувала ще в серпні 2010 року як кастомна прошивка на базі Android 2.2 Froyo для пристроїв інших виробників.

Спільнота швидко оцінила її можливості: регулярні бета-оновлення, експериментальні функції, підтримку root-доступу та широку кастомізацію.

Оболонка пропонувала значно більше налаштувань, ніж "чистий" Android. Згодом у ній з'явилися фірмові застосунки для дзвінків, повідомлень, нотаток, музики та галереї. Однією з ключових особливостей став власний рушій тем, який дозволяв змінювати іконки, шрифти, звуки, екрани блокування та елементи інтерфейсу – на той час конкуренти такого не пропонували.

Серед інших цікавих нововведень була можливість клонування та приховування застосунків, їх блокування, а також вбудований запис дзвінків.

Зі зростанням популярності MIUI Xiaomi почала випускати смартфони під брендом Mi, спочатку на китайському ринку, а згодом в Індії та по всьому світу. Кількість користувачів оболонки стрімко зростала: від понад 100 мільйонів у 2015 році до 200 мільйонів у 2018-му, 300 мільйонів у 2019-му та 400 мільйонів на початку 2021 року.

Уже в листопаді того ж року аудиторія перевищила 500 мільйонів активних користувачів щомісяця. На піку популярності близько 15% населення світу користувалися смартфонами Xiaomi, Redmi та Poco з MIUI.

Чому Xiaomi відмовилась від MIUI та чим її замінять?

З розвитком екосистеми компанія натрапила на труднощі. Підключення сотень мільйонів пристроїв у більш ніж 200 категоріях – від розумних колонок і кондиціонерів до електромобілів – вимагало нової платформи. Різні стеки прошивок ускладнювали уніфікацію та сумісність техніки.

Саме тому в жовтні 2023 року Xiaomi оголосила про перехід на нову операційну систему HyperOS. Уже за кілька днів після анонсу на ринок вийшов флагман Xiaomi 14 із попередньо встановленою новою системою.

Роботу над HyperOS компанія почала ще у 2014 році. Сьогодні вона позиціюється як людиноцентрична ОС, що поєднує Android із власною платформою Xiaomi Vela IoT на базі ядра Linux. Нова система займає менше пам'яті, забезпечує вищу продуктивність і стабільність роботи.

Головна ідея HyperOS – створення єдиного середовища для персональної електроніки, розумного дому та автомобілів. Одним із ключових елементів стала технологія HyperConnect, яка відповідає за миттєве виявлення та взаємодію пристроїв у мережі, як пояснює XiaomiTime.

Завдяки цьому смартфон може виступати цифровим ключем від автомобіля, передавати зображення з камери на телевізор або керувати елементами розумного дому без складних налаштувань.