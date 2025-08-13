Недавно YouTube начал эксперимент с новой системой определения возраста пользователей. Теперь платформа использует искусственный интеллект для оценки того, является ли пользователь совершеннолетним. Если ИИ решит, что пользователю меньше 18 лет, его аккаунт будет переведен в режим для подростков.

Ранее YouTube доверял дате рождения, указанной пользователями при регистрации, но теперь ее заменит оценка алгоритма ИИ, рассказали в Google. Система анализирует историю просмотров, поисковых запросов и продолжительность существования учетной записи, объясняет 24 Канал.

Смотрите также YouTube закрывает одну из самых проблемных страниц на своем сайте

Эта новая функция была анонсирована еще в июле и заработала в США 13 августа 2025 года. Главная цель нововведения – защита молодых пользователей. Если ИИ определит, что пользователю менее 18 лет, его учетная запись автоматически ограничит доступ к видео с возрастными ограничениями и активирует такие функции, как напоминание о сне.

Представители YouTube заявляют, что эта инициатива является фундаментальной для обеспечения безопасного пользования интернетом на платформе. Хотя система дебютировала в США, ранее ее тестировали в других странах, где она показала свою эффективность.

Почему пользователи не довольны?

Среди пользователей в США возникли опасения относительно возможных ошибок, например, перевода взрослых учетных записей в подростковый режим из-за просмотра детского контента.

На случай таких ситуаций YouTube предусмотрел механизм апелляции. Пользователи, чьи аккаунты будут переведены в новый режим, получат соответствующее уведомление и смогут отменить решение с помощью банковской карты, государственного документа или селфи.

Стоит отметить, что компания не уточнила, как именно будут использоваться данные, предоставленные для верификации, только пообещав не применять их в "рекламных целях".

Однако пользователей такой ответ не удовлетворил. На платформе Change.org уже создана петиция, которая собрала более 70 тысяч подписей. Автор петиции описывает ситуацию как "попытку получить данные пользователей и неприкрытую цензуру под вывеской "защитите детей!".

Недавно стало известно, что YouTube будет бороться с низкокачественным контентом, созданным ИИ. Новые правила направлены на борьбу с низкокачественными, повторяющимися видео, использующих одинаковые форматы и стили без оригинальности.