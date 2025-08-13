YouTube ввел новую систему проверки возраста и пользователям это не понравилось
- YouTube ввел новую систему проверки возраста пользователей с помощью искусственного интеллекта, оценивающего историю просмотров, поисковые запросы и продолжительность существования учетной записи.
- Пользователи обеспокоены возможными ошибками в системе, которые могут перевести взрослые учетные записи в подростковый режим, и уже собрали петицию с более 70 тысячами подписей на платформе Change.org.
- YouTube предоставит возможность апелляции для пользователей, чьи аккаунты были ошибочно переведены в подростковые, через банковскую карточку, государственный документ или селфи.
Недавно YouTube начал эксперимент с новой системой определения возраста пользователей. Теперь платформа использует искусственный интеллект для оценки того, является ли пользователь совершеннолетним. Если ИИ решит, что пользователю меньше 18 лет, его аккаунт будет переведен в режим для подростков.
Ранее YouTube доверял дате рождения, указанной пользователями при регистрации, но теперь ее заменит оценка алгоритма ИИ, рассказали в Google. Система анализирует историю просмотров, поисковых запросов и продолжительность существования учетной записи, объясняет 24 Канал.
Эта новая функция была анонсирована еще в июле и заработала в США 13 августа 2025 года. Главная цель нововведения – защита молодых пользователей. Если ИИ определит, что пользователю менее 18 лет, его учетная запись автоматически ограничит доступ к видео с возрастными ограничениями и активирует такие функции, как напоминание о сне.
Представители YouTube заявляют, что эта инициатива является фундаментальной для обеспечения безопасного пользования интернетом на платформе. Хотя система дебютировала в США, ранее ее тестировали в других странах, где она показала свою эффективность.
Почему пользователи не довольны?
Среди пользователей в США возникли опасения относительно возможных ошибок, например, перевода взрослых учетных записей в подростковый режим из-за просмотра детского контента.
На случай таких ситуаций YouTube предусмотрел механизм апелляции. Пользователи, чьи аккаунты будут переведены в новый режим, получат соответствующее уведомление и смогут отменить решение с помощью банковской карты, государственного документа или селфи.
Стоит отметить, что компания не уточнила, как именно будут использоваться данные, предоставленные для верификации, только пообещав не применять их в "рекламных целях".
Однако пользователей такой ответ не удовлетворил. На платформе Change.org уже создана петиция, которая собрала более 70 тысяч подписей. Автор петиции описывает ситуацию как "попытку получить данные пользователей и неприкрытую цензуру под вывеской "защитите детей!".
Недавно стало известно, что YouTube будет бороться с низкокачественным контентом, созданным ИИ. Новые правила направлены на борьбу с низкокачественными, повторяющимися видео, использующих одинаковые форматы и стили без оригинальности.