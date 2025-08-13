Раніше YouTube довіряв даті народження, зазначеній користувачами при реєстрації, але тепер її замінить оцінка алгоритму ШІ, розповіли в Google. Система аналізує історію переглядів, пошукових запитів та тривалість існування облікового запису, пояснює 24 Канал.

Ця нова функція була анонсована ще у липні та запрацювала в США 13 серпня 2025 року. Головна мета нововведення – захист молодих користувачів. Якщо ШІ визначить, що користувачеві менш як 18 років, його обліковий запис автоматично обмежить доступ до відео з віковими обмеженнями та активує такі функції, як нагадування про сон.

Представники YouTube заявляють, що ця ініціатива є фундаментальною для гарантування безпечного користування інтернетом на платформі. Хоча система дебютувала в США, раніше її тестували в інших країнах, де вона показала свою ефективність.

Чому користувачі не задоволені?

Серед користувачів у США виникли побоювання щодо можливих помилок, наприклад, переведення дорослих облікових записів у підлітковий режим через перегляд дитячого контенту.

На випадок таких ситуацій YouTube передбачив механізм апеляції. Користувачі, чиї акаунти будуть переведені в новий режим, отримають відповідне сповіщення та зможуть скасувати рішення за допомогою банківської картки, державного документа або селфі.

Варто зазначити, що компанія не уточнила, як саме будуть використовуватись дані, надані для верифікації, лише пообіцявши не застосовувати їх у "рекламних цілях".

Проте користувачів така відповідь не задовільнила. На платформі Change.org вже створено петицію, яка зібрала понад 70 тисяч підписів. Автор петиції описує ситуацію як "спробу отримати дані користувачів та неприкриту цензуру під вивіскою "захистіть дітей!".

Нещодавно стало відомо, що YouTube боротиметься з низькоякісним контентом, створеним ШІ. Нові правила спрямовані на боротьбу з низькоякісними, повторюваними відео, що використовують однакові формати та стилі без оригінальності.