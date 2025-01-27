YouTube нашел новый способ борьбы с блокировщиками рекламы и вам это не понравится

Крупнейшая в мире видеоплатформа YouTube нашла новый способ борьбы с блокировщиками рекламы. Пользователи, которые используют такие инструменты, начали жаловаться, что перед просмотром видео им демонстрируют чрезвычайно длинные рекламные ролики, что ставит под сомнение целесообразность дальнейшего просмотра контента.

На платформе Reddit появились сообщения от пользователей, которые утверждают, что YouTube начал показывать им рекламу, которая длительнее самого видео, сообщает 24 Канал.

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В частности, один из пользователей сообщил, что для просмотра 49-минутного видео ему предложили 52-минутную рекламу, тогда как другой столкнулся с 58-минутным рекламным блоком. Также появились заявления о рекламе продолжительностью 10 и даже 90 часов, однако подтверждений этой информации пока нет.

Реакция YouTube и официальная позиция

Google, которая владеет YouTube, ранее неоднократно предупреждала пользователей о необходимости отключения блокировщиков рекламы. Теперь компания прибегает к крайним мерам. В комментарии для Android Authority представитель компании отметил, что реклама является важным источником дохода для авторов контента, и использование блокировщиков нарушает условия пользования YouTube.

Мы запустили глобальную кампанию, чтобы поощрить зрителей с включенными блокировщиками разрешить рекламу на YouTube или попробовать YouTube Premium для просмотра без рекламы,

– заявил представитель Google.

Он также отметил, что стандартные рекламные блоки на YouTube обычно длятся всего 15 секунд, однако компания активно работает над выявлением пользователей, которые пытаются избежать рекламы, и делает все возможное, чтобы предотвратить это.

Возможные последствия для пользователей

Google не подтвердила непосредственно, что намеренно показывает часовые рекламные ролики пользователям с блокировщиками рекламы, однако отметила, что в случае отказа от просмотра рекламы платформа оставляет за собой право полностью ограничить доступ к видео.

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Таким образом, YouTube продолжает усиливать борьбу с блокировщиками рекламы, призывая пользователей просматривать объявления или оформлять подписку на YouTube Premium для доступа к контенту без помех.