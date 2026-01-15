Больше никакого думскроллинга: ваши дети возненавидят новые функции родительского контроля YouTube

Платформа YouTube объявила о масштабном обновлении системы родительского контроля, которое существенно расширяет возможности управления детским и подростковым досугом. Отныне взрослые смогут не только следить за активностью своих детей, но и непосредственно влиять на время, проведенное за просмотром коротких роликов. Новые инструменты имеют целью сделать пребывание молодежи в сети более безопасным.

Как будут работать новые ограничения на YouTube?

Внедрение новых инструментов стало ответом на запросы родителей и рекомендации экспертов по детской психологии. Главным нововведением стала возможность устанавливать четкие временные лимиты для раздела Shorts. Родители смогут самостоятельно определять, сколько минут или часов ребенок может потратить на просмотр ленты коротких видео, пишет 24 Канал со ссылкой на официальный блог Google.

Смотрите также ИИ контент захватил YouTube: каждое пятое рекомендованное видео – это ИИ-контент без содержания

Разработчики также предусмотрели функцию полного отключения этой ленты – для этого достаточно установить таймер на ноль. Такой шаг будет полезным в моменты, когда подростку необходимо сосредоточиться на учебе, тогда как во время долгих поездок лимит можно увеличить, например, до 60 минут.



Настройка времени просмотра / Фото Google

Кроме временных ограничений, обновление включает возможность настройки персонализированных напоминаний о перерыве и время отхода ко сну. Это дополняет уже существующие базовые настройки платформы и позволяет адаптировать приложение под индивидуальный график каждой семьи.

Для удобства пользователей в мобильном приложении появился упрощенный процесс регистрации учетных записей для детей и подростков, а также функция быстрого переключения между семейными профилями. Это гарантирует, что каждый член семьи будет получать только те рекомендации и контент, которые соответствуют его возрасту.

Какую цель ставит перед собой компания?

Глобальный руководитель YouTube Health Гарт Грэм подчеркнул, что главная идея обновлений заключается в том, чтобы защищать детей в цифровой среде, а не полностью изолировать их от него. По его мнению, родители играют решающую роль в формировании здоровых цифровых привычек, поэтому предоставление им эффективных встроенных инструментов является результатом многолетних инвестиций компании в безопасность молодежи.

Новое качество контента

Параллельно с техническими изменениями YouTube внедряет новые стандарты качества контента, разработанные совместно с Центром ученых и сторителлеров Калифорнийского университета (UCLA), специалистами Университетского колледжа Лондона, Американской психологической ассоциации и Бостонской детской больницы. Эти принципы, изложены в документе на странице Creating for Teens, станут фундаментом для системы рекомендаций, которая будет предлагать подросткам исключительно безопасный и познавательный материал.

Для создателей видео было создано специальное Руководство для авторов, над которым работали эксперты Save the Children International и Консультативный комитет YouTube по вопросам молодежи и семьи. Глобальная руководительница отдела защиты детей Save the Children International Ребекка Смит выразила убеждение, что это пособие вооружит авторов знаниями для создания безопасной среды, где они смогут поддерживать друг друга и свою аудиторию.

Новые принципы качества поощряют авторов создавать видео, транслирующие позитив, используют хороший юмор и учат самоиронии, например, через показ неудачных дублей. Важным аспектом является стимулирование любознательности через туториалы и демонстрацию новых хобби. Авторам советуют акцентировать внимание на самом процессе творчества или гейминга, а не только на финальном результате, а также предоставлять практические советы для реальных жизненных ситуаций, например ведение бюджета или работа в команде.

Особое внимание уделяется достоверности информации: пособие требует от авторов использовать проверенные источники и избегать распространения фейков.

Смотрите также Больше никаких 480p: YouTube реставрирует старые видео на платформе до 4K

Когда ждать обновления?

Все эти обновления уже начали внедряться 14 января и постепенно станут доступными во всем мире, в том числе и в Украине, в течение следующих месяцев. Стоит напомнить, что первые шаги к ограничению времени в Shorts платформа сделала еще в октябре прошлого года, а нынешний запуск является логическим расширением функций родительского контроля.