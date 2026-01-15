Як працюватимуть нові обмеження на YouTube?

Впровадження нових інструментів стало відповіддю на запити батьків та рекомендації експертів із дитячої психології. Головним нововведенням стала можливість встановлювати чіткі часові ліміти для розділу Shorts. Батьки зможуть самостійно визначати, скільки хвилин або годин дитина може витратити на перегляд стрічки коротких відео, пише 24 Канал з посиланням на офіційний блог Google.

Дивіться також ШІ контент захопив YouTube: кожне п'яте рекомендоване відео – це ШІ-контент без змісту

Розробники також передбачили функцію повного вимкнення цієї стрічки – для цього достатньо встановити таймер на нуль. Такий крок буде корисним у моменти, коли підлітку необхідно зосередитися на навчанні, тоді як під час довгих поїздок ліміт можна збільшити, наприклад, до 60 хвилин.



Налаштування часу перегляду / Фото Google

Окрім часових обмежень, оновлення включає можливість налаштування персоналізованих нагадувань про перерву та час відходу до сну. Це доповнює вже існуючі базові налаштування платформи та дозволяє адаптувати додаток під індивідуальний графік кожної родини.

Для зручності користувачів у мобільному застосунку з’явився спрощений процес реєстрації облікових записів для дітей і підлітків, а також функція швидкого перемикання між сімейними профілями. Це гарантує, що кожен член сім’ї отримуватиме лише ті рекомендації та контент, які відповідають його віку.

Яку мету ставить перед собою компанія?

Глобальний керівник YouTube Health Гарт Грем підкреслив, що головна ідея оновлень полягає в тому, щоб захищати дітей у цифровому середовищі, а не повністю ізолювати їх від нього. На його думку, батьки відіграють вирішальну роль у формуванні здорових цифрових звичок, тому надання їм ефективних вбудованих інструментів є результатом багаторічних інвестицій компанії у безпеку молоді.

Нова якість контенту

Паралельно з технічними змінами YouTube впроваджує нові стандарти якості контенту, розроблені спільно з Центром науковців та сторітелерів Каліфорнійського університету (UCLA), фахівцями Університетського коледжу Лондона, Американської психологічної асоціації та Бостонської дитячої лікарні. Ці принципи, викладені в документа на сторінці Creating for Teens, стануть фундаментом для системи рекомендацій, яка пропонуватиме підліткам виключно безпечний та пізнавальний матеріал.

Для творців відео було створено спеціальний Посібник для авторів, над яким працювали експерти Save the Children International та Консультативний комітет YouTube з питань молоді та сім'ї. Глобальна керівниця відділу захисту дітей Save the Children International Ребекка Сміт висловила переконання, що цей посібник озброїть авторів знаннями для створення безпечного середовища, де вони зможуть підтримувати один одного та свою аудиторію.

Нові принципи якості заохочують авторів створювати відео, що транслюють позитив, використовують добрий гумор та вчать самоіронії, наприклад, через показ невдалих дублів. Важливим аспектом є стимулювання допитливості через туторіали та демонстрацію нових хобі. Авторам радять акцентувати увагу на самому процесі творчості чи геймінгу, а не лише на фінальному результаті, а також надавати практичні поради для реальних життєвих ситуацій, як-от ведення бюджету чи робота в команді.

Особлива увага приділяється достовірності інформації: посібник вимагає від авторів використовувати перевірені джерела та уникати поширення фейків.

Дивіться також Більше жодних 480p: YouTube реставрує старі відео на платформі до 4K

Коли чекати оновлення?

Усі ці оновлення вже почали впроваджуватися 14 січня й поступово стануть доступними в усьому світі, зокрема і в Україні, протягом наступних місяців. Варто нагадати, що перші кроки до обмеження часу в Shorts платформа зробила ще у жовтні минулого року, а нинішній запуск є логічним розширенням функцій батьківського контролю.