YouTube тайно таргетировала рекламу Instagram на подростков, нарушая политику Google

В рамках тайного сотрудничества Google и Meta таргетировали рекламу Instagram подросткам на YouTube, нарушая правила Google в отношении несовершеннолетних пользователей. Расследование Financial Times раскрыло договоренности, направленные на привлечение молодых пользователей.

Этот тайный маркетинговый проект был нацелен на пользователей YouTube в возрасте от 13 до 17 лет, эксплуатируя группу пользователей, обозначенных как "неизвестные", чтобы замаскировать истинные намерения.

А тем временем После блокировки YouTube в России популярность платформы выросла в несколько раз

Документы, полученные FT от источников, знакомых с ситуацией, показывают, что Google разработал этот маркетинговый проект для тайного продвижения приложения Instagram среди молодой аудитории. В рамках кампании Google Ads Instagram специально нацеливался на пользователей, идентифицированных как "неизвестные" – группу, которая в основном состоит из лиц в возрасте до 18 лет.

Доказательства свидетельствуют, что были приняты специальные меры для сокрытия истинных целей кампании, нарушая правила Google по персонализации рекламы и нацеливания на несовершеннолетних на основе демографических данных.

Сотрудничество началось в конце прошлого года, когда Google стремился увеличить свои доходы от рекламы, а Meta – удержать внимание молодых пользователей на фоне растущей конкуренции со стороны таких платформ, как TikTok. Несмотря на четкие правила, запрещающие такие действия, обе компании продолжили проект.

Внутренние расследования и реакция

После расследования FT компания Google инициировала внутреннее расследование, но не отрицает использование "неизвестной" лазейки.

Мы сделаем дополнительные шаги, чтобы напомнить менеджерам, что они не должны помогать рекламодателям или агентствам запускать кампании, которые пытаются обойти нашу политику,

– заявили в Google.

Meta защищала свои действия, утверждая, что выбор аудитории, обозначенной как "неизвестная", не является персонализацией или обходом правил.

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Общественная и политическая реакция

Ряд институтов в США, таких, как Центр цифровой демократии и политики вроде Марши Блэкберн осудили действия компаний и призвали Конгресс принять Закон о безопасности детей в Интернете (KOSA).

Технологическим гигантам нельзя доверять защиту наших детей. Они снова были пойманы на эксплуатации наших детей, руководители Кремниевой долины доказали, что они всегда будут ставить собственные интересы выше,

– заявила Блэкберн.