Цей таємний маркетинговий проєкт був націлений на користувачів YouTube віком від 13 до 17 років, експлуатуючи групу користувачів, позначених як "невідомі", щоб замаскувати справжні наміри.

А тим часом Після блокування YouTube в Росії популярність платформи зросла в кілька разів

Документи, отримані FT від джерел, знайомих з ситуацією, показують, що Google розробив цей маркетинговий проєкт для таємного просування застосунку Instagram серед молодої аудиторії. В рамках кампанії Google Ads Instagram спеціально націлювався на користувачів, ідентифікованих як "невідомі" – групу, яка в основному складається з осіб віком до 18 років.

Докази свідчать про те, що були вжиті спеціальні заходи для приховування справжніх цілей кампанії, порушуючи правила Google щодо персоналізації реклами та націлювання на неповнолітніх на основі демографічних даних.

Співпраця розпочалася наприкінці минулого року, коли Google прагнув збільшити свої доходи від реклами, а Meta – утримати увагу молодих користувачів на тлі зростаючої конкуренції з боку таких платформ, як TikTok. Попри чіткі правила, що забороняють такі дії, обидві компанії продовжили проєкт.

Внутрішні розслідування та реакція

Після розслідування FT компанія Google ініціювала внутрішнє розслідування, але не заперечила використання "невідомої" лазівки.

Ми зробимо додаткові кроки, щоб нагадати менеджерам, що вони не повинні допомагати рекламодавцям або агентствам запускати кампанії, які намагаються обійти нашу політику,

– заявили в Google.

Meta захищала свої дії, стверджуючи, що вибір аудиторії, позначеної як "невідома", не є персоналізацією або обходом правил.

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Громадська та політична реакція

Низка інституцій у США, таких, як Центр цифрової демократії та політики на кшталт Марші Блекберн засудили дії компаній та закликали Конгрес прийняти Закон про безпеку дітей в Інтернеті (KOSA).

Технологічним гігантам не можна довіряти захист наших дітей. Вони знову були спіймані на експлуатації наших дітей, керівники Кремнієвої долини довели, що вони завжди будуть ставити власні інтереси вище,

– заявила Блекберн.